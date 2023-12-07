Как торговать акциями Salesforce на фоне результатов за III квартал

Декабрь 07, 2023 12:16

Salesforce — компания по разработке облачного программного обеспечения, базирующаяся в Калифорнии и имеющая 110 офисов по всему миру. Она предоставляет программное обеспечение для управления отношениями с клиентами (CRM) для множества компаний. Среди ее продуктов Tableau, MuleSoft и Slack.

Узнайте больше о результатах Salesforce в третьем квартале текущего финансового года и прогнозах аналитиков относительно акций компании.

Акция: Salesforce Inc Символ на счете Invest.MT5: CRM Дата идеи: 5 декабря 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $264,00 Целевой уровень: $345,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Salesforce за 3 финансовый квартал 2024 г.

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах за третий квартал от Salesforce:

Прибыль на акцию составила $2,11 вместо ожидавшихся $2,06

Выручка $8,72 млрд соответствует оценкам аналитиков

Выручка выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

$1,9 млрд возвращены акционерам в результате выкупа акций в третьем квартале

Прогноз по выручке в четвертом квартале 2024 года вырос на 10% в годовом исчислении с $9,18 млрд до $9,23 млрд

Прогноз по выручке на 2024 год снижен с $34,8 млрд до $34,75 млрд

Salesforce опубликовала результаты за третий квартал 2024 года, которые превзошли оценки аналитиков по большинству показателей. Цена акций выросла почти на 90% в этом году, превзойдя индекс Nasdaq 100, который в этом году вырос примерно на 40%. Большая часть прибыли Salesforce была связана с ее стремлением снизить издержки в начале года.

В январе Salesforce объявила о планах сократить штат сотрудников на 10%, т.е. 7000 человек, а также сократить часть офисных площадей. Сооснователь и генеральный директор Марк Бениофф заявил, что компания наняла слишком много сотрудников, когда во время пандемии ее доходы выросли, но теперь ей приходится принять трудное решение об увольнении некоторых.

Хотя компания увеличила прогноз по выручке на год, прирост выручки в третьем квартале составил 11%, что намного ниже обычного роста на 20%. Это соответствует спаду в технологическом секторе, поскольку предприятия сокращают свои расходы из-за более высоких процентных ставок и инфляции. Хотя акции компании подрожали благодаря мерам по сокращению издержек, большая часть этого эффекта, возможно, уже заложена в цену.

Таким образом, инвесторы, скорее всего, увидят более высокие темпы роста за счет увеличения расходов со стороны клиентов. Если этого не произойдет, это может привести к падению цены акций компании, поэтому за этим стоит следить.

Акции Salesforce: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 26 из них рекомендуют покупать акции Salesforce, 12 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Salesforce составляет 345,00 долларов США, а самая низкая – 159,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Salesforce составила 275,00 долларов США.

Источник: TipRanks, 5 декабря 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Salesforce

Пример торговой идеи акциями Salesforce может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 264,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 345,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Salesforce:

Если цель достигнута = 810,00 долларов США прибыли (($345,00 - $264,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая неопределенность в отношении сокращения расходов компаний, адаптирующихся к более высоким процентным ставкам.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Salesforce составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Salesforce за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Salesforce, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

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Источник: Admirals MetaTrader 5, Salesforce, Monthly. Диапазон данных: с января 2016 г. по ноябрь 2023 г. по состоянию на 5 декабря 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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