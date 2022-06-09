Торговля акциями Salesforce после публикации позитивного отчета о доходах

Июнь 09, 2022 11:16

В результате недавнего сброса акций на фондовом рынке многие технологические компании с оборотом в миллиарды долларов потеряли прибыль, полученную благодаря пандемии.

В то время как угроза нового повышения процентных ставок продолжает оказывать давление на растущие рынки, такие как акции технологических компаний, некоторым компаниям все же удается публиковать сильные финансовые отчеты.

Компания Salesforce, работающая в сфере облачных вычислений, недавно опубликовала отчет о доходах, который удивил рынок, в результате чего акции подскочили почти на 8% после выхода новостей, но пока все еще торгуются примерно на 39% ниже уровня рекордно максимума.

Узнайте больше об акциях Salesforce (CRM) и о том, как ими торговать, ниже.

Акция: Salesforce Inc Биржа: NYSE Символ на счете Invest.MT5: CRM Дата идеи: 7 июня 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $191,00 Целевой уровень: $241,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать акциями Salesforce?

Salesforce – американская компания, занимающаяся облачным программным обеспечением, которая предоставляет одну из самых популярных в мире CRM-платформ. Среди известных клиентов Salesforce – Walmart. Компания является международной, и большинство ее клиентов находятся в США и Великобритании.

В конце мая Salesforce сообщила о своих результатах за первый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков, а также изменила свой прогноз по годовой прибыли, увеличив цифры. Компания сообщила о выручке в размере 7,41 млрд долларов, по сравнению с ожидаемыми 7,38 млрд долларов, и прибыли в размере 98 центов на акцию вместо ожидаемых 94 центов на акцию.

Благодаря росту выручки на 24% по сравнению с прошлым годом и успешному приобретению компании Slack за 2,7 млрд долларов многие аналитики оптимистично оценивают долгосрочные перспективы акций Salesforce, о чем мы поговорим дальше.

Интересно, что в то время как многие другие компании ужасаются экономическим условиям в мире, соучредитель и второй генеральный директор Salesforce Марк Бениофф сказал: «Мы просто не видим существенного влияния на более широкий экономический мир, в котором мы все находимся».

Однако это не значит, что производительность компании не снизится в разгар глобального экономического спада. Некоторые клиенты компании могут начать сокращать свои расходы. Это одна из причин, по которой Salesforce стала реже нанимать новых работников.

Это также привело к тому, что Salesforce снизила свой прогноз по выручке на 2023 год, но повысила его по прибыли.

Акции Salesforce: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее 29 из них рекомендуют покупать акции Salesforce, 4 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена акций Salesforce составляет 332,00 доллара США, а самая низкая – 175,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Salesforce составила 241,03 доллара США, т.е. рост более чем на 31% от текущих уровней.

Источник: TipRanks, 7 июня 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Salesforce

Пример торговой идеи акциями Salesforce может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 191,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 241,00 доллар США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Salesforce:

Если цель достигнута = 500,00 долларов США прибыли ($241,00 - $191,00 *10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавний сброс акций на мировых фондовых рынка.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Salesforce составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Salesforce за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Salesforce, с комиссией всего в 0,02 доллара США за транзакцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США.

Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите Salesforce в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Salesforce ?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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