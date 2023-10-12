Как торговать акциями PepsiCo на фоне результатов за III квартал

Октябрь 12, 2023 12:16

PepsiCo принадлежат такие бренды, как Pepsi, 7 Up, Gatorade, Quaker Foods, Doritos и ряд других брендов. Компания PepsiCo, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, занимается производством, продажей и маркетингом продуктов питания и напитков.

Узнайте больше о результатах компании PepsiCo в третьем квартале текущего финансового года и прогнозах аналитиков относительно ее акций.

Акция: PepsiCo Inc Символ на счете Invest.MT5: PEP Дата идеи: 10 октября 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $165,00 Целевой уровень: $225,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты PepsiCo за третий финансовый квартал 2023 года

Вот ключевые цифры из последнего финансового отчета PepsiCo за третий квартал:

Прибыль на акцию составила $2,25 вместо ожидаемых $2,15

Выручка составила $23,45 млрд вместо ожидаемых $23,39 млрд

Чистая прибыль в третьем квартале составила $3,09 млрд по сравнению с $2,7 млрд годом ранее

Чистые продажи выросли на 6,7% до $23,45 млрд

Объем продаж напитков в Северной Америке снизился на 6%

PepsiCo опубликовала лучший, чем ожидалось, отчет о прибыли за третий квартал: прибыль на акцию и выручка превзошли прогнозы аналитиков. Компания по производству продуктов питания и напитков также повысила прогноз по прибыли на весь год, чему способствовало повышение цен для ее клиентов.

Рост цен в третьем квартале в среднем составил около 11%, что помогло компании объявить о немного большей, чем ожидалось, выручке. Однако вызывает беспокойство то, что рост цен привел к снижению объема продаж на 6%.

Данные показывают, что, вероятно, больше людей решили не покупать определенные товары из-за увеличения их стоимости. Если PepsiCo продолжит перекладывать на потребителей более высокие издержки, это может оказать очень негативное влияние на объем ее продаж и может начать влиять на ее прогнозы на весь год и результаты по прибыли.

Сокращение бизнеса и потребителей из-за роста инфляции – это тенденция, за которой стоит следить. Поэтому отслеживание макроэкономических данных важно для понимания того, как они повлияют на спрос и предложение в экономике.

Акции PepsiCo: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 11 из них рекомендуют покупать акции PepsiCo, 5 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций PepsiCo составляет 225,00 долларов США, а самая низкая – 170,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций PepsiCo составила 197,27 доллара США.

Источник: TipRanks, 10 октября 2023 г.

Пример торговой идеи акциями PepsiCo

Пример торговой идеи акциями PepsiCo может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 165,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 225,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций PepsiCo:

Если цель достигнута = 600,00 долларов США прибыли (($225,00 - $165,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, насколько чувствительными могут быть акции PepsiCo к потребительскому спросу.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций PepsiCo составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции PepsiCo за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как PepsiCo, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, введите количество акций, которые хотите приобрести, и нажмите «Купить», чтобы открыть ордер!

Источник: Admirals MetaTrader 5, PepsiCo, Monthly. Диапазон данных: с января 2016 г. по октябрь 2023 г. по состоянию на 10 октября 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций PepsiCo?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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