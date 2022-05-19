Торговля акциями компании Palo Alto Networks, работающей в секторе кибербезопасности

Май 19, 2022 11:31

На протяжении последних лет количество случаев совершения киберпреступности росло в геометрической прогрессии. Как следствие, у многих компаний возникла необходимость в услугах по обеспечению информационной безопасности для защиты своих клиентов.

Хотя конкуренция в сфере услуг кибербезопасности достаточно высока, большинство аналитиков по-прежнему дают позитивную оценку перспективам развития акций компаний, работающих в секторе кибербезопасности.

В связи с наблюдавшимся недавно сбросом акций технологических компаний некоторые из них сейчас торгуются на крайне любопытных ценовых уровнях. Узнайте, как торговать акциями Palo Alto Networks, в нашей статье.

Акция: Palo Alto Networks Биржа: NASDAQ Символ на счете Invest.MT5: PANW Дата идеи: 17 мая 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $510,00 Целевой уровень: $656,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать акциями Palo Alto Networks?

Компания Palo Alto Networks была основана в 2005 году и в настоящее время обслуживает более 70 000 предприятий в более чем 150 странах. Компания, предоставляющая услуги в сфере кибербезопасности, заняла восьмое место в списке Forbes Digital 100 в 2018 году, при этом 85 компаний из списка Fortune 100 являются пользователями ее услуг.

Основное предложение компании связано с сетевой безопасностью, облачной безопасностью и брандмауэры с расширенным обеспечением безопасности. В компании также есть группа под названием Unit 42, занимающаяся анализом угроз, которая работает с ФБР. Однако именно линейка продуктов компании, позволяющая клиентам автоматизировать свои операции по обеспечению безопасности онлайн-операций, является выдающимся достижением.

В течение последних лет доходы и выручка Palo Alto росли. Компания также представила прогноз на весь 2022 год, согласно которому общий оборот по счетам вырастет на 25% в годовом исчислении. Это, безусловно, позитивные новости для компании, которые также привели к высоким оценкам вероятной будущей цены акций со стороны аналитиков.

Акции Palo Alto Networks: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 23 из них рекомендуют покупать акции Palo Alto Networks, 2 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена акций Palo Alto Networks составляет 823,00 долларов США, а самая низкая – 510,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Palo Alto Networks составила 656,88 долларов США, т.е. рост более чем на 30% от текущий уровней.

Источник: TipRanks, 17 мая 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Palo Alto Networks

Пример торговой идеи акциями Palo Alto Networks может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 510,00 долларов США





Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 656,00 долларов США





Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета





Период = 1-6 месяцев





Если вы покупаете 10 акций Palo Alto Networks:

Если цель достигнута = 1460,00 долларов США прибыли ($656,00 - $510,00 *10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавние массовые продажи на мировых фондовых рынках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Palo Alto Networks составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар!

Как купить акции Palo Alto Networks за 4 шага

Palo Alto Networks, с комиссией всего в 0,02 доллара США за транзакцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США.

Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-

платформу. Введите Palo Alto Networks в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Palo Networks Stock?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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