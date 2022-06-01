Торговля акциями NVIDIA после позитивного отчета о доходах за первый квартал

Июнь 01, 2022 17:16

Не секрет, что акции технологических компаний переживают тяжелые времена в 2022 году.

В разгар растущей инфляции, повышения процентных ставок и общей экономической неопределенности инвесторы отказываются от рискованных и дорогих акций роста в пользу более безопасных защитных акций.

Эта тенденция хорошо прослеживается в индексе NASDAQ-100, который с начала года упал более чем на 26% (по состоянию на 31 мая).

Подобный сброс акций и волатильность рынка зачастую вызывают беспокойство среди тех, кто пришел на фондовый рынок недавно. Однако в некоторых случаях обвал рынка может предоставить инвесторам прекрасную возможность приобрести качественные акции по низким ценам.

Как и большинство акций технологических компаний, которые понесли потери в 2022 году, компания NVIDIA, настоящий гигант в сфере производства микросхем, не избежала этой участи. По состоянию на 31 мая цена акций NVIDIA за год упала на целых 36%. Однако через два дня после того, как на прошлой неделе компания опубликовала результаты своей деятельности за первый квартал, ее акции выросли почти на 11%.

Сможет ли NVIDIA продолжить восстановление в этом году? Читайте дальше, чтобы узнать о перспективах акций NVIDIA на следующие 12 месяцев и о том, как вы можете ими торговать.

Акция: NVIDIA Corp. Биржа: NASDAQ Символ на счете Invest.MT5: NVDA Дата идеи: 1 июня 2022 г. Период: 6 - 12 месяцев Уровень входа на рынок: $200,00 Целевой уровень: $271,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать акциями NVIDIA?

Основанная в 1993 году, NVIDIA является технологической компанией, занимающейся разработкой интегральных схем, наиболее известная своими высокопроизводительными графическими процессорами (GPU). Компания фокусируется на четырех основных рынках: игры, автомобили, центры обработки данных и профессиональная визуализация.

На прошлой неделе NVIDIA опубликовала свои результаты за первый квартал 2023 финансового года. NVIDIA сообщила о рекордной квартальной выручке в размере 8,29 млрд долларов США и прибыли на акцию в размере 1,36 доллара США, т.е. рост обоих показателей в годовом исчислении составил 46% и 49% соответственно.

Однако, несмотря на то, что результаты превзошли ожидания рынка, цена акций NVIDIA изначально упала на 5,5% из-за менее позитивного, чем того ожидали аналитики, прогноза на текущий квартал.

Аналитики Уолл-стрит прогнозировали, что в этом квартале NVIDIA получит около 8,5 млрд долларов США дохода, но компания объявила, что на самом деле ожидает 8,1 млрд долларов США дохода по сравнению с 8,29 млрд долларов США в первом квартале. Подобный прогноз связан с влиянием ухода компании с российского рынка, а также уменьшение спроса в Китае, вызванное введенными ограничениями в связи с Covid-19.

Хотя эти опасения могут повлиять на настроения инвесторов в ближайшие месяцы, долгосрочная картина выглядит более позитивной. Это проявилось в восстановлении цены акций в последующие дни после публикации результатов.

Несмотря на то, что прогноз по выручке NVIDIA не оправдал ожиданий, в случае, если он сбудется, рост выручки составит 24% в годовом исчислении, что впечатляет, учитывая существующие препятствия.

Еще более впечатляют результаты NVIDIA в области обработки данных, которые внесли заметный вклад в общий результат компании в первом квартале: выручка от ведения деятельности в данной области выросла на 83% по сравнению с прошлым годом и составила более 45% от общей выручки за первый квартал. Этот рост был частично связан с увеличением спроса на графические процессоры NVIDIA со стороны клиентов, занимающихся облачными вычислениями и гипермасштабированием.

Хотя компания сослалась на снижение спроса на игровом рынке, она сообщила о рекордной выручке в размере 3,62 млрд долларов США, что на 31% больше, чем в прошлом году.

С учетом вышесказанного, рост цены акций NVIDIA в течение следующих 12 месяцев не станет сюрпризом. Тем не менее, трейдеры должны взвесить потенциальные препятствия, с которыми сталкивается компания, особенно рост инфляции, который может негативно повлиять на потребительский спрос в ближайшие месяцы.

Акции NVIDIA: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 27 из них рекомендуют покупать акции, 5 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена акций NVIDIA составляет 410,00 долларов США, а самая низкая – 165,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций NVIDIA составила 271,41 доллара США, т.е. рост более чем на 45% от текущих уровней.

Источник: TipRanks - 1 июня 2022 г.

Пример торговой идеи акциями NVIDIA

Пример торговой идеи акциями NVIDIA может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 200,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 271,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 6-12 месяцев

Если вы покупаете 10 акций NVIDIA:

Если цель достигнута = 710,00 долларов США прибыли ($271,00 - $200,00 *10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая сброс акций на мировых фондовых рынках, который мы наблюдаем в 2022 году.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций NVIDIA составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции NVIDIA за 4 шага

Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите NVIDIA в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций NVIDIA?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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