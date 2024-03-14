Как торговать акциями NIO на фоне результатов за IV квартал 2023 финансового года

Март 14, 2024 14:44

NIO — китайский производитель электромобилей, штаб-квартира которого находится в Шанхае. Помимо создания электромобилей, компания также занимается разработкой станций для замены аккумуляторов. До бума в секторе искусственного интеллекта, мы наблюдали ажиотаж по поводу роста рынка электромобилей. Узнайте больше о последнем отчете о прибылях и убытках NIO и прогнозах аналитиков относительно акций компании.

Акция: NIO Inc Символ на счете Invest.MT5: NIO Дата идеи: 12 марта 2024 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $6,50 Целевой уровень: $10,40 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты NIO за IV квартал 2023 финансового года

Вот ключевые цифры из отчета NIO о прибылях и убытках за четвертый квартал 2023 финансового года:

Общий доход за квартал составил $2,41 млрд, что ниже прогнозов аналитиков и ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Валовая прибыль составила $180 млн, что на 105,7% больше, чем в четвертом квартале 2022 года, но на 16,0% меньше, чем в третьем квартале 2023 года.

Чистый годовой убыток составил $2,9 млрд.

Денежные резервы – $8,1 млрд.

50 045 автомобилей были поставлены в четвертом квартале 2023 г.

В 2023 году были поставлены 160 038 автомобилей, что на 30,7% больше, чем в 2022 году.

Отчет о прибылях NIO не оправдал ожиданий аналитиков по большинству показателей, но в некоторых областях из года в год наблюдается рост. Общий объем продаж вырос на 4,6% по сравнению с прошлым годом, а чистый убыток компании сократился. Она также превзошла собственный прогноз по продажам на четвертый квартал 2023 года.

Однако, несмотря на то, что чистый годовой убыток сократился, финансовый директор NIO Стивен Фэн заявил, что сейчас основное внимание уделяется «оптимизации управления затратами». В этом году NIO не объявила о выпуске новых крупных продуктов, в отличие от своих конкурентов, таких как Xpeng и Li Auto.

В настоящее время ассортимент NIO в основном состоит из внедорожников премиум-класса. Ожидается, что будет запущна новая модель автомобилей для массового рынка, который сможет конкурировать с моделями Tesla китайского производства. Поставки не ожидаются до четвертого квартала 2024 года.

Несмотря на то, что NIO сократила 10% своей рабочей силы и отделила некоторые непрофильные предприятия, она подписала соглашение с CYVN Holdings - компанией, контролируемой правительством Абу-Даби, - о финансовом вливании в размере 2,2 млрд долларов США за 20,1% акций.

В целом китайский рынок электромобилей значительно замедлился. Замедление объясняется сильным снижением цен. Несмотря на то, что продажи в этом секторе выросли, маржа сейчас значительно ниже.

У китайских производителей электромобилей есть и более серьезные проблемы. Власти Европы начали расследование того, получили ли китайские производители электромобилей несправедливую выгоду от государственных субсидий, в то время как США начали расследование того, могут ли китайские автомобили использоваться для шпионажа за гражданами США.

Именно из-за этих проблем прогнозы аналитиков по акциям неоднозначны, как показано ниже.

Акции NIO: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 5 из них рекомендуют покупать акции NIO, 6 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций NIO составляет 10,40 доллара США, а самая низкая – 4,80 доллара США.

Средняя целевая цена для акций NIO составила 7,02 доллара США.

Источник: TipRanks, 12 марта 2024 г.

Пример торговой идеи акциями NIO

Пример торговой идеи акциями NIO может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 6,50 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 10,40 доллара США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций NIO:

Если цель достигнута = 39,00 долларов США прибыли (($10,40 - $6,50) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что акции все еще торгуются примерно на 90% ниже уровня своего исторического максимума.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций NIO составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции NIO за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как NIO, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader 5, NIO, Monthly. Диапазон данных: с января 2017 г. по март 2024 г. по состоянию на 12 марта 2024 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Нажмите на баннер ниже, чтобы купить акции NIO уже сегодня! ▼▼▼

У Вас иное мнение относительно движения цены акций NIO?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

Если Вы считаете, что вероятность падения цены на акции NIO выше, Вы также можете торговать короткими позициями на торговом счете благодаря CFD (контракт на разницу).

Благодаря CFD счетам Trade.MT5 и Trade.MT4 вы можете получать выгоду от торговли при любом направлении движения цены на акции.

Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и падения цен на акции. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ: