Как торговать акциями Nike на фоне результатов за III квартал 2024 финансового года

Март 28, 2024 11:45

Хотя акции Nike показали хорошие результаты во время и после пандемии, сейчас они торгуются примерно на 50% ниже уровня своего исторического максимума, зафиксированного в ноябре 2021 года. Фактически, цена акций Nike постоянно снижалась в течение двух последних лет.

Компания, занимающаяся розничной торговлей спортивных товаров и одежды, только что опубликовала отчет о прибылях и убытках за третий квартал 2024 финансового года. Узнайте больше о результатах деятельности Nike и прогнозах аналитиков относительно акций компании.

Акция: Nike Inc Символ на счете Invest.MT5: NKE Дата идеи: 26 марта 2024 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $103,00 Целевой уровень: $130,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Nike за III квартал 2024 финансового года

Вот ключевые цифры из отчета Nike о прибылях и убытках за третий квартал 2024 финансового года:

Прибыль на акцию составила 77 центов вместо ожидавшихся 74 центов

Выручка составила $12,43 млрд вместо ожидавшихся $12,28 млрд

Чистая прибыль за квартал составила $1,17 млрд по сравнению с $1,24 млрд годом ранее

Выручка в Северной Америке выросла до $5,07 млрд вместо ожидавшихся $4,75 млрд

Выручка в Китае составила $2,08 млрд вместо ожидавшихся $2,09 млрд

Выручка в Европе, Африке и на Ближнем Востоке снизилась на 3% до $3,14 млрд и не оправдала прогнозы аналитиков

В целом Nike превзошла прогноз аналитиков по прибыли на акцию и выручке. Однако большая часть успеха пришлась на более высокие, чем ожидалось, доходы из Северной Америки. Другие регионы, такие как Китай, Европа, Ближний Восток и Африка, столкнулись с более низкими доходами в этом квартале.

Хотя неравномерный поток доходов из глобальных регионов вызывает беспокойство, именно прогнозы Nike на текущий квартал и 2025 финансовый год обеспокоили рынок. Ожидается, что к концу финансового года рост составит всего 1%, тем не менее прибыль вырастет за счет снижения затрат на морские перевозки и повышения эффективности цепочки поставок.

Руководство заявило, что дискреционные расходы потребителей на одежду и обувь снизились. Именно поэтому в прошлом году компания объявила о плане реструктуризации, направленном на сокращение затрат на 2 млрд долларов США в течение следующих трех лет.

Неоднозначные макроэкономические прогнозы и результаты компании являются одной из причин, по которой все больше аналитиков рекомендуют удерживать акции, как видно ниже.

Акции Nike: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 15 из них рекомендуют покупать акции Nike, 13 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Nike составляет 130,00 долларов США, а самая низкая – 81,00 доллар США.

Средняя целевая цена для акций Nike составила 112,24 доллара США.

Источник: TipRanks, 26 марта 2024 г.

Пример торговой идеи акциями Nike

Пример торговой идеи акциями Nike может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше 103,00 долларов США, чтобы убедиться, что покупатели смогли восстановить контроль после падения цен в связи с публикацией отчета

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 130,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Nike:

Если цель достигнута = 270,00 долларов США прибыли (($130,00 - $103,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что акции до сих пор торгуются примерно на 50% ниже уровня своего исторического максимума.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Nike составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Nike за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

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Источник: Admirals MetaTrader 5, Nike, Monthly. Диапазон данных: с января 2017 г. по март 2024 г. по состоянию на 26 марта 2024 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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