Как торговать акциями Netflix на фоне результатов III квартала

Октябрь 26, 2023 12:16

Инвесторы с нетерпением ждали, как жесткие меры в отношении обмена паролями и новый план подписки c рекламой повлияют на количество подписчиков Netflix и общий рост компании. Узнайте больше о результатах Netflix в третьем квартале текущего финансового года и прогнозах аналитиков по акциям компании.

Акция: Netflix Inc Символ на счете Invest.MT5: NFLX Дата идеи: 23 октября 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $412,00 Целевой уровень: $600,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Netflix за третий квартал 2023 г.

Вот ключевые цифры из последнего отчета Netflix о доходах за третий квартал:

Прибыль на акцию составила $3,73 вместо ожидавшихся $3,49

Выручка составила $8,54 млрд по сравнению с $7,93 млрд годом ранее

Чистая прибыль составила $1,68 млрд по сравнению с $1,4 млрд годом ранее

Рост числа подписчиков по всему миру на 8,76 млн вместо ожидавшихся 5,49 млн

Общее количество подписчиков 247,15 млн вместо 243,88 млн

Рост числа участников плана подписки с рекламой вырос на 70% по сравнению с предыдущим кварталом

Netflix превзошел оценки аналитиков по большинству показателей. Для большинства технологических компаний количество подписчиков является самым важным аспектом, ведь именно от них они фактически и получают доход. Хотя некоторые аналитики и инвесторы опасались, что жесткие меры в отношении обмена паролями повлияют на число подписчиков, они, вместо этого, помогли их увеличить.

За последний квартал добавились 8,76 млн подписчиков со всего мира, что намного превышает ожидания аналитиков в 5,49 млн. Эта цифра представляет собой самый большой чистый прирост подписчиков за квартал со второго квартала 2020 года, когда во время пандемии COVID-19 было рост составил 10,1 млн подписчиков.

Число участников нового плана подписки с рекламой выросло на 70% по сравнению с предыдущим кварталом, но Netflix не сообщил, сколько подписчиков используют этот план. Однако некоторые опасения следует принять во внимание. Netflix и другие члены Альянса продюсеров кино и телевидения договорились о соглашении с голливудскими писателями о более высоких заработных платах и комиссионных, что повлияет на прибыль таких продюсерских компаний, как Netflix.

Команда менеджеров также объявила о планах повысить цены на базовые и премиальные услуги, в то время как цены на стандартный план и уровень рекламы останутся прежними. Это может отпугнуть подписчиков, которые также являются клиентами других провайдеров, поскольку оплата нескольких подписок начинает заметно увеличиваться. Нельзя игнорировать влияние более высоких процентных ставок и стоимости заимствований, которые могут привести к тому, что потребители откажутся от некоторых подписок, тем самым повлияв на выручку компании и цену акций.

Акции Netflix: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 22 из них рекомендуют покупать акции Netflix, 11 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Netflix составляет 600,00 долларов США, а самая низкая – 325,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Netflix составила 459,47 доллара США.

Источник: TipRanks, 23 октября 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Netflix

Пример торговой идеи акциями Netflix может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 412,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 600,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Netflix:

Если цель достигнута = 1880,00 долларов США прибыли (($600,00 - $412,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая предстоящие изменения стоимости подписок Netflix и неопределенность вокруг будущего повышения процентных ставок.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Netflix составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Netflix за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Netflix, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Netflix, Monthly. Диапазон данных: с января 2016 г. по октябрь 2023 г. по состоянию на 23 октября 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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