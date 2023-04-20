Как торговать акциями Netflix на фоне отчета о доходах за первый квартал

Апрель 20, 2023 14:59

После падения цены акций Netflix на 77% от уровня рекордного максимума в 700,99 доллара США, установленного в ноябре 2021 года, до многолетнего минимума в 162,71 доллара, достигнутого в мае 2022 года, команда менеджеров пыталась стабилизировать цену акций компании в условиях растущей конкуренции в секторе потокового вещания.

В настоящее время цена акций выросла более чем на 100% от уровня минимума мая 2022 года, но до сих пор торговалась в довольно широком диапазоне. Внимание рынка было приковано к недавно опубликованным результатам Netflix за первый квартал и новым инициативам, таким как запрет на совместное использование учетной записи и новая модель подписки с рекламой.

Узнайте больше об акциях Netflix и о том, что прогнозируют аналитики в отношении акций компании, ниже.

Акция: Netflix Inc Символ на счете Invest.MT5: NFLX Дата идеи: 19 апреля 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $353,00 Целевой уровень: $440,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Отчет Netflix о доходах за I квартал

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Netflix за первый квартал:

Прибыль на акцию составила $2,88 вместо ожидаемых $2,86.

Выручка составила $8,16 млрд вместо ожидаемых $8,18 млрд.

Прибыль составила $1,31 млрд, что ниже прошлогоднего показателя в $1,6 млрд.

Выручка выросла до $8,16 млрд с $7,87 млрд в прошлом году.

1,75 миллиона новых подписчиков, что не оправдало оценки аналитиков в 2,06 миллиона.

В 2024 году на контент будет потрачено $17 млрд

В прошлом году Netflix впервые за десятилетие потеряла подписчиков – сразу более 200 000. К концу года к компании присоединились только 9 миллионов подписчиков, что составляет половину от 18 миллионов, присоединившихся годом ранее. Это вызвало огромный обвал стоимости акций Netflix.

Компания пыталась увеличить свою прибыль и количество подписчиков, предлагая более дешевую подписку с рекламой, а также борясь с совместным использованием аккаунтов. Более дешевая подписка с рекламой стала доступна в ноябре прошлого года и стоит 6,99 долларов США в месяц. Руководство заявило, что планирует в будущем предлагать больше вариантов подписки с рекламной, но пока не было предоставлено никаких конкретных цифр.

Netflix также заявила, что около 43% всех пользователей, более 100 миллионов домохозяйств, используют одну и ту же учетную запись. Во втором квартале будут приняты жесткие меры, благодаря которым компания попытается увеличить свою выручку. Руководство заявило, что люди сначала отменят подписку, но затем постепенно вернутся и зарегистрируют свои собственные учетные записи. Они видели, как это произошло в Латинской Америке, и в результате теперь получают больше доходов.

Конечно, проблема заключается в том, что если контент Netflix недостаточно хорош, эти люди могут и не вернуться. В настоящее время существует множество вариантов потокового контента, таких как Disney+, HBO MAX, Apple+ и т. д. Сейчас это очень конкурентная отрасль, поэтому для инвесторов будет важна диверсификация.

Акции Netflix: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 16 из них рекомендуют покупать акции Netflix, 16 – удерживать и 2 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Netflix составляет 440,00 долларов США, а самая низкая – 230,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Netflix составила 360,28 доллара США.

Источник: TipRanks, 19 апрель 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Netflix

Пример торговой идеи акциями Netflix может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 353,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 440,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Netflix:

Если цель достигнута = 870,00 долларов США прибыли (($440,00 - $353,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, насколько к данному моменту выросла цена акций Netflix и конкуренция в секторе потокового вещания.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Netflix составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Netflix за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Netflix, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web Trader, NFLX, Monthly. Диапазон данных: с 1 апреля 2011 г. по 19 апреля 2023 г. по состоянию на 19 апреля 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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