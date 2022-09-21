Торговля акциями Netflix в свете добавления нового варианта подписки с рекламой

Сентябрь 21, 2022 15:15

Цена акций Netflix упала более чем на 70% от уровня рекордного максимума в 700,99 доллара США, достигнутого в ноябре 2021 года, до текущего годового минимума в 162,71 доллара США, зафиксированного в мае 2022 года.

Из-за потери большого числа подписчиков и усиления конкуренции на рынке потокового вещания Netflix пришлось пересмотреть свою бизнес-модель. Может ли добавление нового варианта подписки с рекламой помочь вернуть компании ее прежнюю популярность?

Узнайте, как торговать акциями Netflix, ниже.

Акция: Netflix Inc Символ на счете Invest.MT5: NFLX Дата идеи: 20 сентября 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $255,00 Целевой уровень: $365,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Netflix добавит новый вариант подписки с рекламой

Потеряв в этом году более 1 миллиона подписчиков, Netflix пробует новые способы вернуть людей на свою стриминговую платформу. Предположительно, в ноябре Netflix запустит более дешевую подписку с рекламой.

Услуга будет доступна в США, Канаде, Австралии, Франции и Германии и, как ожидается, будет стоить от 7 до 9 долларов США. Пользователи с текущей стандартной подпиской продолжат пользоваться услугами без рекламы.

Это заставило некоторых аналитиков пересмотреть свой прогноз по акциям Нетфликс. Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций до «outperform» («потенциал выше среднерыночного»), поскольку они считают, что запуск нового варианта подписки ускорит рост числа подписчиков. К тому же компания находится в уникальном положении: если она сможет выбрать корректное время для запуска новой программы, компания сможет привлечь максимальное количество рекламодателей.

Oppenheimer считает, что к 2025 году новая модель может привлечь 282 миллиона подписчиков, а глобальный доход от рекламы составит 4,6 млрд долларов США от общего дохода компании в 42,4 млрд долларов США.

Netflix запускает новую программу, чтобы опередить своего конкурента Disney+, запустившего подобную модель подписки еще в декабре. Ранее в этом году Disney впервые превзошла Netflix по количеству подписчиков.

В то время как новая модель с поддержкой рекламы Netflix может принести дополнительный доход и положительно влияет на прогнозы аналитиков в отношении перспектив компании, конкуренция в секторе потокового вещания – с такими гигантами как Disney+, Apple+, HBO Max и другими – остается чрезвычайно в высокой.

Netflix акции: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 8 из них рекомендуют покупать акции Netflix, 19 – удерживать и 5 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Netflix составляет 365,00 долларов США, а самая низкая – 157,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Netflix составила 238,93 доллара США.

Источник: TipRanks, 20 сентября 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Netflix

Пример торговой идеи акциями Netflix может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 255,00 долларов США

Поставить цель на уровне самой высокой целевой цены аналитиков – 365,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1 - 6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Netflix:

Если цель достигнута = 1100,00 долларов США прибыли ($365,00 - $255,00 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что в этом году акции Netflix упали более чем на 70%.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Netflix составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Netflix за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Netflix, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: WebTrader от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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