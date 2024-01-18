Торговля акциями Morgan Stanley на фоне результатов за IV квартал 2023 года

Январь 18, 2024 12:48

Сезон отчетности в США начался с отчетов банков. Среди них был Morgan Stanley, основанный в 1935 году и являющийся одним из крупнейших инвестиционных банков мира.

Узнайте больше о результатах Morgan Stanley в четвертом квартале 2023 финансового года и прогнозах аналитиков в отношении акций банка.

Акция: Morgan Stanley Inc Символ на счете Invest.MT5: MS Дата идеи: 16 января 2024 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $88,50 Целевой уровень: $116,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Past performance is not a reliable indicator of future performance or results.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Morgan Stanley за IV квартал 2023 г.

Вот ключевые цифры из отчета Morgan Stanley о прибылях и убытках за четвертый квартал 2023 финансового года:

Прибыль на акцию составила 85 центов вместо ожидавшихся $1,01.

Выручка $12,90 млрд вместо $12,74 млрд

Доходы от инвестиционно-банковских услуг выросли на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Чистая прибыль составила $1,52 млрд по сравнению с $2,24 млрд за аналогичный период прошлого года

Банк Morgan Stanley сообщил о выручке, которая превзошла ожидания аналитиков, причем ее инвестиционно-банковское подразделение стало лидером благодаря увеличению доходов от андеррайтинга с фиксированной доходностью на 25%. Также в конце прошлого года наблюдался рост продаж вторичных акций и объявлений о слияниях.

По большинству других показателей Morgan Stanley опубликовал неутешительные цифры. Прибыль на акцию и чистая прибыль оказались ниже ожиданий аналитиков и ниже, чем в прошлом году. Банку пришлось заплатить два единовременных платежа, предъявленных со стороны регулирующих органов: взыскание в размере 286 млн долларов США за специальную оценку Федеральной корпорации страхования депозитов и юридическое урегулирование в размере 249 млн долларов США за уголовное и гражданское расследование того, как банк проводил крупные сделки с акциями для своих клиентов.

Финансовый директор Шэрон Йешая заявила, что банк не меняет свои прогнозы на 2024 год. Замедление темпов роста подразделения управления активами может обеспокоить инвесторов. Большая часть роста Morgan Stanley объясняется стремлением бывшего генерального директора Джеймса Гормана достичь 10 трлн долларов США в активах под управлением.

Тем не менее, наблюдается замедление роста новых клиентских активов: чистая выручка подразделения не изменилась и составила 6,65 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Целесообразно будет следить за результатами подразделения по управлению активами Morgan Stanley в течение года, поскольку его клиенты могут начать более осторожно относиться к деньгам из-за выборов в США и Великобритании, что может привести к снижению доходов. Эта неопределенность является одной из причин, по которой большее число аналитиков советуют удерживать акции банка.

Акции Morgan Stanley: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 11 из них рекомендуют покупать акции Morgan Stanley, 12 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Morgan Stanley составляет 116,00 долларов США, а самая низкая – 79,15 доллара США.

Средняя целевая цена для акций Morgan Stanley составила 94,91 доллара США.

Источник: TipRanks, 16 января 2024 г.

Пример торговой идеи акциями Morgan Stanley

Пример торговой идеи акциями Morgan Stanley может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 88,50 доллара США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 116,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Morgan Stanley:

Если цель достигнута = 275,00 долларов США прибыли (($116,00 - $88,50) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая неопределенность относительно подразделения по управлению активами компании и влияние выборов в США и Великобритании на инвесторов.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Morgan Stanley составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Morgan Stanley за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Morgan Stanley, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Morgan Stanley, Monthly. Диапазон данных: с января 2018 г. по январь 2024 г. по состоянию на 16 января 2024 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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