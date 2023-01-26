Торговля акциями Morgan Stanley на фоне отчета о прибыли компании за четвертый квартал

Январь 26, 2023 10:22

Morgan Stanley стал одним из последних крупных инвестиционных банков, сообщивших о доходах за четвертый квартал. В то время как результаты большинства банков превзошли ожидания Уолл-стрит, большая часть из них также сообщила о снижении комиссий по инвестиционно-банковским услугам.

Тем не менее, некоторые аналитики сосредоточили свое внимание на результатах Morgan Stanley из-за рекордных доходов, полученных от деятельности его подразделения по управлению активами. Узнайте больше о прогнозах аналитиков, последних действиях хедж-фондов и о том, как торговать акциями, ниже.

Акция: Morgan Stanley Символ на счете Invest.MT5: MS Дата идеи: 24 января 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $100,00 Целевой уровень: $125,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView - Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Отчет о прибылях и убытках Morgan Stanley за четвертый квартал

Вот ключевые цифры из последнего отчета о прибылях и убытках за четвертый квартал инвестиционно-банковского гиганта Morgan Stanley:

Чистая прибыль составила $2,11 млрд, или $1,26 на акцию, превысив прогнозы аналитиков в $1,19 на акцию.

Выручка составила $12,75 млрд, снизившись с $14,52 млрд в прошлом году, но оказалась выше оценок аналитиков в $12,64 млрд.

Доход от управления капиталом составил $6,63 млрд, что на 6% больше, чем в прошлом году.

Торговая выручка составила $3,02 млрд по сравнению с $2,39 млрд в прошлом году.

Выручка от инвестиционно-банковских услуг составила $1,46 млрд, что на 17% меньше, чем в прошлом году.

Большинство банков сообщили о падении доходов от инвестиционно-банковских услуг примерно на 50% в последнем квартале из-за меньшей активности по слияниям и поглощениям, вызванной агрессивным повышением процентных ставок Федеральной резервной системой и неопределенностью в отношении стоимости долгосрочных займов.

Тем не менее Morgan Stanley обогнал своих конкурентов благодаря рекордным доходам от своего подразделения по управлению активами и увеличению доходов от торговых операций. Генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман подчеркнул, что результаты впечатляют, учитывая сложную рыночную ситуацию.

Morgan Stanley — это банк, который, по мнению инвесторов, больше похож именно на инвестиционный банк. У него нет такого крупного потребительского подразделения, как, например, у Bank of America. Это означает, что комиссионная деятельность, такая как управление капиталом, инвестиционного банка относительно стабильна: в прошлом году благодаря ей банк получил дополнительные активы на 310 млрд долларов США для управления.

Конечно, настроения в отношении банковских акций будут зависеть от темпов повышения процентных ставок в этом году Федеральной резервной системой, поэтому некоторая неопределенность пока сохраняется.

Акции Morgan Stanley: деятельность хедж-фондов

Согласно последнему отчету 13F о 479 хедж-фондах, представленного Комиссии по ценным бумагам и биржам, хедж-фонды увеличили объемы своих позиций по акциям Morgan Stanley на 2,6 млн акций за последний квартал.

Однако это может быть просто связано с тем, что в инвестиционно-банковском секторе наблюдается значительный дефицит, поскольку начиная с января 2021 года они сокращали свои позиции каждый квартал.

Источник: TipRanks, 23 января 2023 г.

Акции Morgan Stanley: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 8 из них рекомендуют покупать акции Morgan Stanley, 8 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Morgan Stanley составляет 125,00 долларов США, а самая низкая – 84,00 доллара США.

Средняя целевая цена для акций Morgan Stanley составила 100,48 доллара США.

Источник: TipRanks, 23 января 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Morgan Stanley

Пример торговой идеи акциями Morgan Stanley может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 100,00 долларов США

Поставить цель на уровне самой высокой целевой цены аналитиков в 125,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Morgan Stanley:

Если цель достигнута = 250,00 долларов США прибыли (($125,00 - $100,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая насколько волатильными бывают акции банковского сектора.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Morgan Stanley составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Morgan Stanley за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Morgan Stanley, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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