Как торговать акциями Microsoft в преддверии революции в сфере ИИ

Август 17, 2023 12:32

Microsoft — вторая по величине компания в мире, постоянно демонстрирующая впечатляющие результаты, которая в последнем квартале в очередной раз превзошла ожидания рынка. Несмотря на огромные размеры Microsoft, тот факт, что она заняла лидирующие позиции в области искусственного интеллекта, стало причиной того, что многие теперь с оптимизмом смотрят на перспективы ее роста в будущем.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о последних результатах Microsoft и о том, что аналитики прогнозируют в отношении ее акций.

Акция: Microsoft Corp. Символ на счете Invest.MT5: MSFT Дата идеи: 15 августа 2023 г. Период: 6 -12 месяцев Уровень входа на рынок: $360,00 Целевой уровень: $391,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView - Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Microsoft в четвертом квартале 2023 г.

Вот ключевые цифры из последнего отчета Microsoft за четвертый квартал 2023 финансового года:

Прибыль на акцию составила $2,69 вместо ожидаемых $2,55, увеличившись на 21% в годовом исчислении.

Выручка составила $56,19 млрд вместо ожидаемых $55,44 млрд, увеличившись на 8% в годовом исчислении.

Операционная прибыль составила $24,3 млрд, увеличившись на 18% в годовом исчислении.

Выручка Microsoft Cloud составила $30,3 млрд, увеличившись на 21% в годовом исчислении.

Заметный рост облачных сервисов компенсировал продолжающийся спад в подразделении Microsoft More Personal Computing, в результате чего Microsoft превзошла все ожидания в последнем квартале 2023 финансового года.

Платформа Microsoft Azure уступает только Amazon Web Services на быстрорастущем рынке облачных вычислений и, как свидетельствуют последние результаты, стала ключевым источником дохода для технологической компании.

Как и в случае со многими технологическими акциями, в 2022 год стал одним из худших для Microsoft, во время которого цена ее акций упала более чем на 28%. Однако, когда на рынок вернулась уверенность, акции Microsoft выросли более чем на 35% в 2023 году, достигнув при этом рекордного максимума.

Помимо улучшения настроений инвесторов, значительно более высокие финансовые показатели во второй половине 2023 финансового года помогли поднять цену акций Microsoft. Еще одним ключевым фактором стали оптимистичные настроения инвесторов в отношении будущего сферы искусственного интеллекта (ИИ), в которой Microsoft прочно укрепилась.

Microsoft является крупнейшим инвестором OpenAI, компании, разработавшей ChatGPT. Компания также работает над интеграцией ИИ во многие свои продукты: поисковая система Microsoft Bing уже запустила чат на основе искусственного интеллекта, который работает вместе с традиционной функцией поиска.

Кроме того, компания также объявила о планах интегрировать ИИ-помощника Microsoft 365 Copilot в свой традиционный набор продуктов Office за ежемесячную плату в размере 30 долларов США. В конечном итоге это может стать существенным источником дохода для компании.

Тем не менее рост стоимости жизни и замедление экономического роста на многих ключевых рынках Microsoft могут привести к падению доходов в ближайшем будущем. На самом деле, последствия этого уже можно наблюдать по снижению доходов Microsoft от игр и ПК. Но что думают аналитики?

Акции Microsoft: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 32 из них рекомендуют покупать акции Microsoft, 2 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Microsoft составляет 440,00 долларов США, а самая низкая – 232,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Microsoft составила 391,52 доллара США.

Источник: TipRanks - 15 августа 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Microsoft

Пример торговой идеи акциями Microsoft может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше 360,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 391,00 доллара США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 6-12 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Microsoft:

Если цель достигнута = 310,00 долларов США прибыли (($391,00 - $360,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Microsoft составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Microsoft за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Microsoft, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции Microsoft в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, введите количество акций Microsoft, которые хотите приобрести, и нажмите «Купить», чтобы открыть ордер!

Источник: Admirals MetaTrader 5, Microsoft, H1. По состоянию на 14 августа 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Microsoft?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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