Торговля акциями Micron на фоне роста рынка полупроводников

Апрель 29, 2022 14:01

Полупроводниковые микросхемы являются одним из важнейших элементов каждой отрасли экономики. Они используются везде: от автомобилей до бытовой техники, от электронного оборудования до заводов.

Проблемы в цепочках поставок в связи с пандемией привели к кризису чипов из-за их серьезной нехватки, что оказало негативное влияние на продажи почти во всех отраслях мировой экономики.

Аналитики прогнозируют, что в этом году рынок полупроводников вырастет в несколько раз и достигнет рекордных объемов, поэтому текущая ситуация в отношении акций полупроводников, таких как Micron, складывается интересным образом.

Читайте нашу статью дальше, чтобы узнать о том, как торговать акциями Micron.

Акция: Micron Inc Биржа: NASDAQ Символ на счете Invest.MT5: MU Дата идеи: 28 апреля 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $76,50 Целевой уровень: $115,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать акциями Micron?

Согласно опросу, проведенному KPMG среди 152 специалистов по полупроводникам, настроения уверенности отрасли в 2022 году чрезвычайно высоки. 95% руководителей компаний данной отрасли считают, что выручка их компании вырастет в этом году, а 68% из них прогнозируют, что она вырастет на 11% и более.

Интересно, что подобный оптимизм проявляется на фоне мнения руководителей (56%) о том, что нехватка чипов сохранится и в 2023 году. Они считают, что спрос будет исходить главным образом из секторов беспроводной связи, автомобилей и Интернета вещей.

Согласно анализу Deloitte, нехватка чипов, наблюдавшаяся в последние годы, привела к упущенной выручке в размере более 500 млрд долларов. Это еще раз подчеркивает объем возможного спроса в будущем.

Поэтому неудивительно, что аналитики JP Morgan и Citigroup недавно опубликовали рекомендации по покупке акций полупроводниковых компаний, таких как Micron – крупного игрока в полупроводниковом секторе.

Источник: TipRanks, 27 апреля 2022 г.

В своих отчетах компания Micron всегда сообщает о прибыли на акцию, которая превосходит прогнозы аналитиков, как видно на графике выше. В последнем отчете о прибыли и убытках Micron выручка и прибыль компании превзошли ожидания аналитиков. Компания также предоставила позитивный прогноз на третий финансовый квартал.

Компания считает, что выручка в следующем квартале будет находиться в диапазоне от 8,5 до 8,9 млрд долларов, что выше прогноза рынка в 8,06 млрд долларов. Руководство Micron также объявило о планах дальнейшего роста производства чипов для сетей 5G и центров обработки данных, что должно способствовать увеличению прибыли компании.

Акции Micron : прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, которые составили прогноз по акциям Micron за последние 3 месяца, в настоящее время 15 из них советуют покупать акции, 2 – удерживать и 0 – продавать. Самый высокий целевой уровень в прогнозе по акциям Micron составляет 165,00 долларов США, а самая низкая целевая цена – 83,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Micron составляет 115,94 доллара США, т.е. рост почти на 73% от текущих уровней.

Источник: TipRanks, 27 апреля 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Micron

Пример торговой идеи акциями Micron может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 76,50 доллара США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 115,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Micron:

Если цель достигнута = 385,00 долларов США прибыли ($115,00 - $76,50 *10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавние массовые продажи на мировых фондовых рынках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Micron составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар!

Как купить акции Micron за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Micron, с комиссией всего в 0,02 доллара США за транзакцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США.

Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-

платформу. Введите Micron Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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