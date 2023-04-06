Торговля акциями Meta после публикации результатов за I квартал

Апрель 06, 2023 10:56

Meta Platforms оказались самыми прибыльными акциями FAANG в первом квартале 2023 года. FAANG — это аббревиатура, используемая для обозначения группы технологических акций Facebook (теперь Meta), Apple, Amazon, Netflix и Google (теперь Alphabet), и была создана ведущим «Mad Money» на CNBC Джимом Крамером. Он изменил аббревиатуру на MAMAA, которая теперь используется для представления акций крупнейших технологических компаний: Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon и Apple.

В октябре 2022 года акции Meta обвалились более чем на 75% от рекордного максимума, достигнутого в июле 2021 года, до многолетнего минимума. Однако в первом квартале 2023 года цена акций закрылась на 76% выше. Узнайте больше о том, что привело к такому превосходному результату, и о том, прогнозируют ли аналитики дальнейший рост или падение.

Акция: Meta Platforms Inc Символ на счете Invest.MT5: META Дата идеи: 4 апреля 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $218,00 Целевой уровень: $307,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Торговля акциями Meta после публикации результатов за I квартал

В первом квартале 2023 года акции Meta выросли на 76%, что намного выше, чем у второй лучшей по результатам акции FAANG Apple, стоимость которой выросла примерно на 26%. Это огромный скачок после обвала рынка, с которым столкнулись акции Meta в 2022 году.

Ралли цены акций было вызвано несколькими причинами. Meta — наряду с большинством других технологических гигантов — объявила о волне сокращений рабочих мест. Более 21 000 сотрудников потеряют работу в течение небольшого периода времени. Как ни прискорбно, это, как правило, хорошая новость для акционеров, поскольку сбережения могут быть направлены на рост или чистую прибыль.

За последние несколько лет Meta уступил позиции в пространстве социальных платформ TikTok. Однако в настоящее время TikTok подвергается тщательному анализу со стороны законодателей США и Великобритании, которые сомневаются в его долгосрочном будущем. Инвесторы видят в этом потенциал для Facebook — одной из социальных платформ Meta.

В своем последнем отчете о прибылях и убытках за четвертый квартал Meta не оправдала прогнозов аналитиков, но объявила о выкупе акций на 40 млрд долларов США. В этом случае компании выкупают свои собственные акции, чтобы уменьшить их количество на открытом рынке и тем самым увеличить стоимость оставшихся акций.

Генеральный директор Марк Цукерберг заявил, что 2023 год является «Годом эффективности», благодаря чему акции выросли более чем на 18% после публикации отчета о доходах. Однако опасения никуда не исчезли. В прошлом году Meta потеряла около 10 млрд долларов США дохода от рекламы из-за новой политики конфиденциальности Apple для iPhone. Хотя Meta теперь использует ИИ для таргетинга пользователей с рекламой намного эффективнее, еще неизвестно, сможет ли она восполнить образовавшийся дефицит.

Еще одной проблемой является проект Metaverse, из-за которого компания потеряла 13,7 млрд долларов США в прошлом году и 10,2 млрд долларов США годом ранее. Инвесторы могут надеяться на больший сдвиг в сторону искусственного интеллекта (ИИ), который помог таким акциям, как Nividia, вырасти на 90% в первом квартале.

Большая часть хороших новостей относительно Meta, возможно, уже вложена в цену акций, но пока есть шанс, что эта тенденция сохранится, если компания сможет выполнить свои обещания перед акционерами.

Акции Meta: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 38 из них рекомендуют покупать акции Meta, 7 – удерживать и 3 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Meta составляет 307,00 долларов США, а самая низкая – 110,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Meta составила 231,38.

Источник: TipRanks, 4 апреля 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Meta

Пример торговой идеи акциями Meta может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше 218,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 307,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Meta:

Если цель достигнута = 890,00 долларов США прибыли (($307,00 - $218,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, насколько уже выросла цена акций Meta.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Meta составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Meta за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Meta, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web Trader, Meta (ранее FB), Monthly. Диапазон данных: с 1 мая 2012 г. по 4 апреля 2023 г. по состоянию на 4 апреля 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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