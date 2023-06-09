Торговля акциями MercadoLibre на фоне того, что прибыль за I кв. превзошла ожидания

Июнь 09, 2023 10:38

Возможно, вы слышали об Amazon, но слышали ли вы об «Amazon Латинской Америки»?

Это прозвище было дано аргентинской компании MercadoLibre, работающей в сфере электронной коммерции, которая продолжает непрерывно расти, несмотря на сложные экономические условия. В мае MercadoLibre опубликовала результаты за первый квартал, которые превзошли ожидания рынка, что уже стало для этой компании обычным явлением.

Узнайте больше о последних результатах MercadoLibre, а также о том, как торговать ее акциями, ниже.

Акция: MercadoLibre Inc Символ на счете Invest.MT5: MELI Дата идеи: 2 мая 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $1340,00 Целевой уровень: $1600,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView - Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать на MercadoLibre? Анализ отчета за I квартал

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах MercadoLibre за первый квартал:

Чистая выручка выросла на 35% до $3,04 млрд, превзойдя прогноз аналитиков в $2,87 млрд.

Прибыль на акцию выросла на 205% до $3,97, затмив ожидаемые $2,81.

Число уникальных активных пользователей за квартал составило 101 миллион по сравнению с 81 миллионом в предыдущем году.

MercadoLibre сообщила о доходах за первый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков. Как мы упоминали в начале, компания регулярно превосходит ожидания, несмотря на сложные условия работы за последние пару лет.

Будучи лидером на рынке электронной коммерции в Латинской Америке, цена акций MercadoLibre резко выросла во время пандемии, когда особенно процветала онлайн-торговля. Однако впоследствии она столкнулась с трудностями, поскольку инфляция, процентные ставки и экономическая неопределенность резко возросли. Тем не менее, в отличие от многих других компаний, несмотря на падение курса акций, MercadoLibre продолжает демонстрировать хорошие результаты в сложных экономических условиях.

Хотя цена акций остается значительно ниже своего исторического максимума, в 2023 году акции демонстрируют бычий рост, прибавив более 50% с начала года, и некоторые аналитики предсказывают, что эта тенденция сохранится в течение следующих 12 месяцев.

Как компании удалось добиться таких результатов? Большая часть успеха MercadoLibre связана не только с электронной коммерцией, но и с ее диверсификацией, которая позволила создать бизнес-модель, учитывающую каждый шаг, который проходит клиент.

Mercado Envios занимается доставкой, Mercado Credito предоставляет кредиты, а Mercado Pago предоставляет решения для обработки платежей. Эти предложения объединяются, создавая экосистему, в которой каждое подразделение дополняет и усиливает другие. Из трех упомянутых подразделений Mercado Pago, в частности, стал ключевым источником дохода, поскольку многие в регионе по-прежнему не имеют доступа к банковским услугам и зависят от услуг по обработке платежей.

Однако не все так просто. Хотя прошлые показатели MercadoLibre оказались высокими, это не означает, что мы увидим это и в будущем.

Поскольку экономические перспективы остаются неопределенными, а процентные ставки растут, сектор электронной коммерции может пострадать, а количество безнадежных кредитов в Mercado Credito может увеличиться (хотя руководство ранее заявляло о своем намерении замедлить рост в этом подразделении, чтобы избежать такого сценария). Особенно пристальное внимание будет направлено на Аргентину, один из крупнейших рынков MercadoLibre, где безудержная инфляция в настоящее время превышает 100% на фоне тревожных экономических условий.

Акции MercadoLibre: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 8 из них рекомендуют покупать акции MercadoLibre, 1 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций MercadoLibre составляет 1770,00 долларов США, а самая низкая – 1350,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций MercadoLibre составила 1602,78 доллара США.

Источник: TipRanks - 7 июня 2023 г.

Пример торговой идеи акциями MercadoLibre

Пример торговой идеи акциями MercadoLibre может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 1340,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 1600,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 5 акций MercadoLibre:

Если цель достигнута = 1300,00 долларов США прибыли (($1600,00 - $1340,00) * 5 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, если вообще начнет увеличиваться в стоимости.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 5 акций MercadoLibre составит 0,10 доллара США (0,02 доллара США * 5 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции MercadoLibre за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как MercadoLibre, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Платформа Admirals - MercadoLibre Inc. По состоянию на: 6 июня 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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