Как торговать акциями McDonald's на фоне результатов за IV кв. 2023 года

Февраль 08, 2024 12:06

Из-за популярности McDonald's и ключевых локаций объектов недвижимости, которыми он владеет, результат деятельности сети ресторанов быстрого питания часто рассматриваются как барометр экономического здоровья. Узнайте больше о результатах McDonald's в четвертом квартале 2023 финансового года и прогнозах аналитиков относительно акций компании.

Акция: McDonald's Corp Символ на счете Invest.MT5: MCD Дата идеи: 6 февраля 2024 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $292,00 Целевой уровень: $323,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты McDonald's в четвертом квартале 2023 года

Вот ключевые цифры из отчета McDonald's о прибылях и убытках за четвертый квартал:

Прибыль на акцию составила $2,95 вместо ожидавшихся $2,82.

Выручка составила $6,41 млрд вместо ожидавшихся $6,45 млрд

Чистая прибыль составила $2,04 млрд по сравнению с $1,9 млрд годом ранее

Чистые продажи выросли на 8% до $6,41 млрд.

Сопоставимые продажи в магазинах выросли на 3,4%, что ниже ожидавшихся 4,7%

На первый взгляд, McDonald's превзошел ожидания аналитиков по большинству показателей, включая прибыль на акцию и выручку. Тем не менее, сеть ресторанов быстрого питания также сообщила о показателях сопоставимых продаж в магазинах, которые оказались ниже, чем ожидали аналитики, что случилось впервые за почти четыре года.

Снижение продаж связано с международным бизнес-подразделением и конфликтом на Ближнем Востоке. Западные компании, такие как Starbucks, Coca-Cola и McDonald's, столкнулись с бойкотами и протестами, что повлияло на общий объем продаж.

Мировые продажи в четвертом квартале выросли на 4%, что намного ниже, чем 8,8% в предыдущем квартале, и ниже среднегодового показателя. Большая часть роста объясняется более высокой инфляцией, при этом самые высокие продажи наблюдались в США, за которыми следуют Великобритания и Германия.

В условиях продолжающихся конфликтов по всему миру перед McDonald's стоят некоторые очевидные проблемы. Хотя в этом году компания планирует открыть более 2100 новых заведений, потребуется некоторое время, чтобы это повлияло на прибыль. Это одна из причин, почему все больше аналитиков склоняются к сохранению рейтингов акций, как видно ниже.

Акции McDonald's: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 21 из них рекомендуют покупать акции McDonald's, 9 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций McDonald's составляет 357,00 долларов США, а самая низкая – 300,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций McDonald's составила 323,57 доллара США.

Источник: TipRanks, 6 февраля 2024 г.

Пример торговой идеи акциями McDonald's

Пример торговой идеи акциями McDonald's может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 292,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 323,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций McDonald's:

Если цель достигнута = 310,00 долларов США прибыли (($323,00 - $292,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая неопределенный геополитический климат в мире.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций McDonald's составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции McDonald's за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как McDonald's, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader 5, McDonald's, Monthly. Диапазон данных: с января 2017 г. по февраль 2024 г. по состоянию на 6 февраля 2024 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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