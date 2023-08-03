Как торговать акциями McDonald's на фоне результатов II квартала

Август 03, 2023 11:36

McDonald’s — крупнейшая сеть ресторанов фаст-фуда в мире. Экономисты даже создали бигмака индекс (Big Mac Index), который используется в качестве индикатора покупательной способности в экономике. Инвесторы и аналитики следят за показателями прибыли McDonald's, поскольку ее также можно использовать для получения дополнительной информации о здоровье экономики страны.

Узнайте больше о результатах McDonald's во втором квартале текущего года, а также о прогнозах аналитиков в отношении акций компании.

Акция: McDonald's Corp. Символ на счете Invest.MT5: MCD Дата идеи: 31 июля 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $301,00 Целевой уровень: $380,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты McDonald's за второй квартал 2023 года

Вот ключевые цифры из отчета о доходах McDonald's за второй квартал:

Прибыль на акцию составила $3,17 вместо ожидаемых $2,79.

Выручка составила $6,5 млрд вместо ожидаемых $6,27 млрд.

Чистая прибыль составила $2,31 млрд по сравнению с $1,19 млрд годом ранее.

Международные сопоставимые продажи в магазинах выросли на 11,7% вместо ожидаемых 9,2%

Сопоставимые продажи в магазинах на крупнейшем рынке, США, выросли на 10,3%

McDonald's опубликовал отчет о доходах, который превзошел ожидания аналитиков по большинству показателей. На крупнейшем рынке, США, сопоставимые продажи в магазинах продолжают расти четвертый квартал подряд. По словам генерального директора Криса Кемпчински, большая часть продаж пришлась на маркетинг предложения Grimace Birthday Meal.

В отчете о прибылях и убытках генеральный директор также заявил, что они видят хорошие результаты продаж тем, кто зарабатывает менее 100 000 долларов США, и тем, кто зарабатывает менее 45 000 долларов США. Более высокие процентные ставки и более высокая инфляция вынуждают все больше людей задумываться о своих тратах.

Международные продажи также показали хорошие результаты благодаря росту в Великобритании и Германии. Франция сообщила о снижении продаж в основном из-за закрытия магазинов во время беспорядков. Влияние более высокой инфляции привело к увеличению посещаемости McDonald's.

Однако последние данные по инфляции в США демонстрируют признаки замедления, и есть шанс, что инвесторы увидели ограничение будущего потенциала роста McDonald's. Хотя цена акций в этому году пока растет, в последние месяцы ситуация было непростой. Неопределенность подчеркивается тем фактом, что все большее число аналитиков присваивают акциям рейтинг удержания, как показано ниже.

Акции McDonald's: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 19 из них рекомендуют покупать акции McDonald's, 6 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций McDonald's составляет 383,00 доллара США, а самая низкая – 305,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций McDonald's составила 330,68 доллара США.

Источник: TipRanks, 31 июля 2023 г.

Пример торговой идеи акциями McDonald's

Пример торговой идеи акциями McDonald's может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня в 301,00 доллар США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 380,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций McDonald's:

Если цель достигнута = 920,00 долларов США прибыли (($380,00 - $301,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, как непросто приходилось цене в последние месяцы.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций McDonald's составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции McDonald's за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как McDonald's, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть торговый тикет.

Источник: Admirals MetaTrader 5, McDonald's, Monthly. Диапазон данных: с ноября 2018 г. по июль 2023 г. по состоянию на 31 июля 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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