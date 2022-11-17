Торговля акциями McDonald's после обновления ими рекордного максимума

Ноябрь 17, 2022 11:11

В то время как индекс фондового рынка S&P 500 упал примерно на 17% по сравнению с прошлым годом (на момент написания статьи), акции McDonald's смогли преломить тренд, зафиксировав новый исторический максимум на прошлой неделе.

Цена акций с тех пор опустилась ниже своего рекордно высокого уровня, но аналитики приняли это к сведению. Компания по-прежнему сталкивается со многими проблемами, связанными с инфляцией и Covid-19, но за ней определенно стоит следить.

Узнайте, как торговать акциями McDonald's, в нашей статье.

Акция: McDonald's Corporation Символ на счете Invest.MT5: MCD Дата идеи: 15 ноября 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $268,00 Целевой уровень: $320,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Плюсы и минусы торговли акциями McDonald's

McDonald's не нуждается в представлении. Крупнейшая в мире розничная сеть быстрого питания насчитывает более 40 000 ресторанов в более чем 100 странах мира. Почти все продовольственные сети были вынуждены повысить свои цены из-за роста инфляции во всем мире, при этом цены McDonald’s выросли примерно на 10% за последний год.

Однако во время последней телеконференции по доходам финансовый директор Ян Борден заявил, что McDonald's увеличивала свою долю рынка, несмотря на рост цен. Значительное увеличение доли рынка произошло за счет потребителей с низкими доходами, а также потребителей с высокими доходами, которые решили более экономично расходовать средства.

Последний отчет о прибыли и убытках также показал, что прибыль и выручка превзошли оценки Уолл-стрит, а продажи в фирменных магазинах выросли на 9,5% по всему миру. Поскольку многие потребители сталкиваются с более высокими счетами за электроэнергию и тратами в супермаркетах из-за инфляции, у McDonald's есть хорошие шансы привлечь большее число потребителей.

Хотя 10 ноября цена акций установила новый исторический максимум на уровне 281,67 доллара США, пока есть определенные опасения относительно будущих перспектив, на которые следует обратить внимание.

Более высокий курс доллара США стал серьезным препятствием для сети ресторанов, и компания ожидает, что это повлияет на ее прибыль в четвертом квартале. Несмотря на то, что международные продажи оказались высокими, в Китае она столкнулась с серьезными проблемами из-за ограничений в связи с Covid-19, а также закрытия ресторанов в России.

Акции McDonald's: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 20 из них рекомендуют покупать акции McDonald's, 4 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций McDonald's составляет 320,00 долларов США, а самая низкая – 250,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций McDonald's составила 286,08 доллара США.

Источник: TipRanks, 15 нояюря 2022 г.

Пример торговой идеи акциями McDonald's

Пример торговой идеи акциями McDonald's может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 268,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 320,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций McDonald's:

Если цель достигнута = 520,00 долларов США прибыли ($320,00 - $268,00 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что акции McDonald's двигались вверх в течение последних месяцев.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций McDonald's составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции McDonald's за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как McDonald's, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: WebTrader от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций McDonald's?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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Благодаря CFD счетам Trade.MT5 и Trade.MT4 вы можете получать выгоду от торговли при любом направлении движения цены на акции.

Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и падения цен на акции. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?"

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