Торговля акциями Lululemon после пересмотра квартального прогноза компании

Январь 11, 2024 13:01

Lululemon Athletica — канадско-американский ритейлер спортивной одежды. Компания была основана в 1998 году, а IPO (первичное публичное размещение акций) состоялось в июле 2007 года. Она вошла в список самых быстрорастущих компаний по версии Fortune.

Инвесторы сосредоточили свое внимание на компаниях, занимающихся продажей одежды, в начале года, поскольку они публикуют отчеты о своих продажах в предпраздничный сезон. Узнайте больше о пересмотренном прогнозе Lululemon на четвертый квартал 2023 года и прогнозах аналитиков по акциям компании.

Акция: Lululemon Athletica Inc Символ на счете Invest.MT5: LULU Дата идеи: 9 января 2024 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $518,00 Целевой уровень: $610,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Пересмотренный прогноз Lululemon

Lululemon пересмотрела свой прогноз на четвертый квартал 2023 финансового года в сторону повышения. Теперь компания ожидает, что выручка составит от 3,17 до 3,19 млрд долларов США. Это выше предыдущего прогноза в 3,135–3,17 млрд долларов США и на 14–15% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль ритейлера на акцию в четвертом квартале 2023 финансового года теперь ожидается в диапазоне от 4,96 до 5,00 долларов США, что выше предыдущего прогноза и ожиданий аналитиков. Пересмотренный прогноз показывает, что праздничный сезон оказался для Lululemon очень прибыльным, а финансовый директор Меган Франк заявила, что они довольны своими результатами.

В 2023 году цена акций Lululemon выросла более чем на 59% и достигла нового исторического максимума. Несмотря на то, что все большинство аналитиков рекомендуют покупать акции, хотя некоторые предлагают удерживать и один – продавать, как видно из прогнозов аналитиков ниже, исторический максимум в 516,00 долларов США находится вблизи средней целевой цены.

Некоторые аналитики полагают, что акции, возможно, достигли своего пика, в то время как другие говорят, что им еще есть куда расти. Например, в сентябре Lululemon объявила о пятилетнем партнерском соглашении с Peloton, согласно которому ее одежда будет продаваться в магазинах Lululemon. Ключевой областью роста является международная экспансия, поскольку международные доходы составляют лишь 16% от общего дохода. Однако объявлений о расширении пока нет, и большинство известных планов роста, вероятно, уже учтены в стоимости акций, что может ограничить потенциал роста.

Отслеживание планов роста Lululemon на 2024 год важно, поскольку это окажет прямое влияние на представления инвесторов о том, сможет ли подорожать цена ее акций. Следующий отчет о доходах Lululemon будет опубликован 26 марта 2024 года.

Акции Lululemon: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 22 из них рекомендуют покупать акции Lululemon, 4 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Lululemon составляет 610,00 доллара США, а самая низкая – 408,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Lululemon составила 518,00 доллара США.

Источник: TipRanks, 9 января 2024 г.

Пример торговой идеи акциями Lululemon

Пример торговой идеи акциями Lululemon может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше 518,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 610,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Lululemon:

Если цель достигнута = 920,00 долларов США прибыли (($610,00 - $518,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая неопределенность относительно будущих планов и инвестиций Lululemon.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Lululemon составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Lululemon за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Lululemon, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Lululemon, Monthly. Диапазон данных: с января 2017 г. по январь 2024 г. по состоянию на 9 января 2024 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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