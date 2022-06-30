Торговля акциями Lululemon на фоне роста прибыли компании

Июнь 30, 2022 11:25

Цена акций Lululemon попала в центр внимания инвесторов после того, как отчет о прибыли компании превзошел ожидания аналитиков и показал, что повышение цен бренда пока не отразилось на его клиентах.

Выявление компаний с сильной политикой ценообразования — возможностью перекладывать возросшие издержки на потребителей — для многих инвесторов было главным критерием в поиске акций для защиты от инфляции.

Акции Lululemon могут пополнить этот список. Узнайте подробности о недавнем отчете о результатах деятельности компании и прогнозах от аналитиков.

Акция: Lululemon Athletica Inc Биржа: NASDAQ Символ на счете Invest.MT5: LULU Дата идеи: 28 июня 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $315,00 Целевой уровень: $407,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать акциями Lululemon?

Поскольку инфляция в США взлетела до уровня, невиданного с 1982 года, основное внимание инвесторов было уделено выявлению компаний с сильной политикой ценообразования. Это помогает компаниям контролировать уровень своей прибыли и «наценки», поскольку они могут переложить увеличенные издержки на потребителей.

В своем недавнем отчете о прибылях и убытках Lululemon показала, что потребители готовы платить больше за товары бренда. Прибыль и выручка Lululemon за первый квартал превзошли ожидания аналитиков.

Производитель спортивной одежды также сообщил о двузначном росте доходов от онлайн-продаж. В отчете был и еще один сюрприз — Lululemon изменила свой прогноз на 2022 год, ожидая, что ее бизнес будет расти даже в условиях растущей инфляции.

Это связано с тем, что компания объявила о повышении цен на некоторые товары, чтобы компенсировать более высокие расходы на авиаперевозки и сырье.

Вот ключевые цифры недавнего отчета о прибыли:

Прибыль на акцию: 1,48 долларов США по сравнению с ожидаемыми 1,43 доллара США

Выручка: 1,61 млрд долларов США по сравнению с ожидаемыми 1,53 долларов США

Рост выручки на 32% по сравнению с прошлым годом

Объемы продаж женской одежды выросли на 24% за 3 года

Объемы продаж мужской одежды выросли на 30% за 3 года

Продажи онлайн и в магазинах выросли на 28% по сравнению с предыдущим годом

Эти цифры помогли некоторым аналитикам, таким как Goldman Sachs, сохранять оптимизм в отношении цены акций Lululemon, даже несмотря на то, что она снизилась примерно на 25% по сравнению с прошлым годом.

Акции Lululemon Stock: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 19 из них рекомендуют покупать акции Lululemon, 7 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Lululemon составляет 500,00 долларов США, а самая низкая – 271,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Lululemon составила 407,54 доллара США, т.е. рост более чем на 41% от текущих уровней.

Источник: TipRanks, 28 июня 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Lululemon

Пример торговой идеи акциями Lululemon может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 315,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 407,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Lululemon:

Если цель достигнута = 920,00 долларов США прибыли ($407,00 - $315,00 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавний сброс акций на мировых фондовых рынках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Lululemon составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Lululemon за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Lululemon, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите Lululemon в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Lululemon?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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