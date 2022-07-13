Торговля акциями Levi Strauss после публикации сильного отчета о прибылях и увеличения дивидендов

Июль 13, 2022 18:18

Levi Strauss (LEVI) — культовая компания по производству одежды, известная в первую очередь своими джинсовыми вещами, выпускаемыми под брендом Levi’s. Компания опубликовала отчет о прибылях и убытках за второй квартал, который превзошел все ожидания, а также объявила об увеличении размера дивидендов своим акционерам.

Данные из отчета 13F также указывают на то, что в течение последних кварталов хедж-фонды увеличивали объемы своих активов в акциях компании. Узнайте больше о действиях хедж-фондов и том, как торговать акциями Levi’s в нашей статье.

Акция: Levi Strauss & Co Биржа: NYSE Символ на счете Invest.MT5: LEVI Дата идеи: 13 июля 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $17,80 Целевой уровень: $26,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать акциями Levi Strauss?

В своем последнем отчете о прибылях и убытках за второй квартал 2022 года Levi’s опубликовала результаты, которые удивили инвесторов в нынешних экономических условиях.

Выручка группы компаний выросла на 15% до 1,47 млрд долларов, превзойдя прогнозы аналитиков в 1,43 млрд долларов. В результате прибыль на акцию выросла на 26% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Прямые продажи потребителям привели к увеличению общего объема продаж на 35% по сравнению с прошлым годом.

Результаты удивили инвесторов, так как опасения по поводу рецессии вызвали беспокойство относительно потребительских дискреционных акций, таких как Levi Strauss. Тем не менее проблемы в цепочках поставок стали причиной упущенных возможностей компании, объемы продаж которой могли оказаться приблизительно на 60 млн долларов США больше.

Согласно отчету 13F о 203 хедж-фондах, представленного Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), хедж-фонды увеличивали объемы своих позиций в компании на протяжении последних кварталов.

Источник: TipRanks, 13 июля 2022 г.

Компания также объявила о планах увеличить ежеквартальные выплаты дивидендов с 10 центов на акцию до 12 центов на акцию. Руководство Levi Strauss также представило положительный прогноз на 2022 год, в соответствии с которым рост выручки составит от 11% до 13%.

Тем не менее потребительские дискреционные акции, такие как Levi Strauss, могут оказаться под понижательным давлением, если опасения по поводу начала рецессии оправдаются.

Акции Levi Strauss: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 7 из них рекомендуют покупать акции Levi Strauss, 0 – удерживать и 0 – продавать, хотя это мнение 7 аналитиков в целом. Самая высокая целевая цена для акций Levi Strauss составляет 33,00 доллара США, а самая низкая – 19,00 доллара США.

Средняя целевая цена для акций Levi Strauss составляет 26,14 доллара США, т.е. рост более чем на 54% от текущих уровней.

Источник: TipRanks, 13 июля 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Levi Strauss

Пример торговой идеи акциями Levi's может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 17,80 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 26,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Levi Strauss:

Если цель достигнута = 82,00 доллара США прибыли ($26,00 - $17,80 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавний сброс акций на мировых фондовых рынках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Levi Strauss составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Levi Strauss за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Levi Strauss, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите LEVI в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Levi Strauss?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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