Как торговать акциями JP Morgan на фоне результатов третьего квартала

Октябрь 19, 2023 12:26

Сезон отчетов в США начался с JP Morgan. В этом году банки оказались в центре внимания после банкротства банка Silicon Valley Bank в первом квартале текущего года, неопределенности, окружающей процентные ставки, и того, как это повлияет на их прибыль.

Узнайте больше о результатах JP Morgan в третьем квартале текущего финансового года и прогнозах аналитиков относительно его акций.

Акция: JP Morgan Chase & Co. Символ на счете Invest.MT5: JPM Дата идеи: 2 мая 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $153,25 Целевой уровень: $215,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты JP Morgan за III финансовый квартал 2023 г.

Вот ключевые цифры из последнего отчета JP Morgan о доходах за третий квартал 2023 финансового года:

Прибыль на акцию $4,33

Выручка $40,69 млрд вместо ожидавшихся $39,63 млрд

Прибыль выросла на 35% до $13,15 млрд по сравнению с прошлым годом

Кредитные резервы на $1,38 млрд ниже ожидавшихся $2,39 млрд

Прибыль розничного банковского подразделения выросла на 36% и составила $5,9 млрд

Прибыль корпоративного и инвестиционно-банковского подразделения снизилась на 12%, достигнув $3,1 млрд

На первый взгляд, банк JP Morgan превзошел ожидания аналитиков и их собственные прогнозы, увеличив выручку, чистый процентный доход и прибыль. Результаты, превзошедшие ожидания, во многом объясняются ростом процентных ставок и приобретением банка First Republic. Когда процентные ставки растут, банки могут выдавать кредиты по более высокой ставке, что иногда может увеличить их прибыль.

Однако по мере роста процентных ставок заимствования становятся дороже, что может привести к замедлению активности корпоративных слияний и поглощений. Это связано с тем, что многие слияния предполагают заимствование денег для облегчения покупки. Это было подчеркнуто меньшими инвестиционными банками, а также корпоративными доходами и прибылью.

JP Morgan также смог извлечь выгоду от изменения ставок. Чистые процентные доходы небольших банков упали из-за более высоких ставок. Однако в отчете о прибылях и убытках генеральный директор Джейми Даймон и финансовый директор Джереми Барнум подчеркнули неопределенность вокруг требования регулирующих органов США к банкам увеличить уровень капитала минимум до 100 млрд долларов США в активах, для чего JP Morgan потребовалось бы еще 50 млрд долларов США капитала.

Неопределенность относительно направления изменений будущих процентных ставок может начать оказывать давление на цену акций JP Morgan. Еще одной проблемой является глобальная макроэкономическая ситуация. Акции финансового сектора могут находиться под сильным влиянием глобальных событий. Важно отслеживать настроения рынка в отношении глобальных макроэкономических событий, поскольку это также может влиять на цены акций, помимо фундаментальных показателей компании.

Акции JP Morgan: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 14 из них рекомендуют покупать акции JP Morgan, 5 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций JP Morgan составляет 215,00 долларов США, а самая низкая – 150,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций JP Morgan составила 171,05 доллара США.

Источник: TipRanks, 16 октября 2023 г.

Пример торговой идеи акциями JP Morgan

Пример торговой идеи акциями JP Morgan может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 153,25 доллара США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 215,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций JP Morgan:

Если цель достигнута = 617,50 долларов США прибыли (($215,00 - $153,25) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая неопределенность ситуации с процентными ставками и текущие глобальные макроэкономические события.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций JP Morgan составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции JP Morgan за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как JP Morgan, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader 5, JP Morgan, Monthly. Диапазон данных: с января 2016 г. по октябрь 2023 г. по состоянию на 16 октября 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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