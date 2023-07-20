Как торговать акциями JP Morgan на фоне результатов второго квартала

Июль 20, 2023 11:51

Крупнейшие банки США начали сезон отчетности за второй квартал 2023 года. Узнайте подробности результатов JP Morgan за второй квартал и о прогнозах аналитиков по акциям банка.

Акция: JP Morgan Chase Inc Символ на счете Invest.MT5: JPM Дата идеи: 17 июля 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $154,00 Целевой уровень: $196,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты JP Morgan за второй квартал 2023 г.

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах JP Morgan за второй квартал:

Прибыль на акцию составила $4,37 вместо прогнозировавшихся $4,00

Выручка составила $42,4 млрд вместо прогнозировавшихся $38,96 млрд

Чистая прибыль выросла на 67%, достигнув $14,5 млрд

Выручка выросла на 34% благодаря более высоким ставкам и росту кредитов

Средний размер кредита вырос на 13%

Депозиты упали на 6%

Банки часто воспринимаются как лакмусовая бумажка здоровья потребителей в США. Во время телеконференции генеральный директор JP Morgan Джейми Даймон заявил, что «экономика США продолжает сохранять устойчивость», подчеркнув, что потребители тратят деньги, но не так активно, что рынок труда смягчился, но темпы роста рабочих мест не падают.

Ожидалось, что в последнем квартале инвестиционно-банковская и торговая активность JP Morgan упадет, но вместо этого результаты банка превзошли оценки аналитиков. Выручка от розничного банковского подразделения показала скачок на 37%, а прибыль выросла на 71%.

Более высокие процентные ставки, как правило, означают, что банки могут ссудить более высокую сумму, чем они занимают, тем самым создавая большую прибыль. Хотя обычно существуют опасения, что более высокие процентные ставки могут вызвать замедление кредитования, средний размер кредита JP Morgan вырос на 13%.

Однако, возможно, это не тот бычий сигнал, которого ждут некоторые. Если люди берут больше кредитов и занимают больше денег, чтобы покрыть более высокие расходы из-за инфляции или более высоких ставок, то это может негативно сказаться на экономике и корпоративных настроениях.

Даймон подчеркнул эту конкретную проблему во время обсуждения отчета о доходах. Риск высоких процентных ставок в течение более длительного периода времени, сокращения баланса банковских счетов потребителей и сохраняющаяся геополитическая напряженность может оказать давление на экономику и прибыль корпораций.

Акции JP Morgan: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 17 из них рекомендуют покупать акции JP Morgan, 5 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций JP Morgan составляет 196,00 долларов США, а самая низкая – 145,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций JP Morgan составила 163,33 доллара США.

Источник: TipRanks, 17 июля 2023 г.

Пример торговой идеи акциями JP Morgan

Пример торговой идеи акциями JP Morgan может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше 154,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 196,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций JP Morgan:

Если цель достигнута = 420,00 долларов США прибыли (($196,00 - $154,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая насколько чувствительны банковские акции к здоровью потребителя.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций JP Morgan составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции JP Morgan за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как JP Morgan, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть торговый тикет.

Источник: Admirals MetaTrader 5, JP Morgan, Monthly. Диапазон данных: с ноября 2014 г. по июль 2023 г. по состоянию на 17 июля 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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