Как торговать акциями Intuit на фоне результатов за IV квартал

Август 31, 2023 11:34

Intuit — американская компания, специализирующаяся на разработке финансового программного обеспечения, как, например, TurboTax, QuickBooks, Mint, Credit Karma и другие, количество пользователей которых превысило 100 миллионов человек.

Узнайте больше о результатах Intuit в четвертом квартале финансового года, прогнозах руководства компании в отношении перспектив Intuit и прогнозах аналитиков по ее акциям.

Акция: Intuit Inc Символ на счете Invest.MT5: INTU Дата идеи: 28 августа 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $522,00 Целевой уровень: $615,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Intuit за IV финансовый квартал 2023 г.

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Intuit за четвертый квартал текущего финансового года:

Прибыль на акцию в четвертом квартале составила $1,65 вместо ожидаемых $1,44.

Выручка составила $2,71 млрд вместо $2,41 млрд за аналогичный период прошлого года

Выручка выросла на 12% в годовом исчислении

Прогноз по прибыли на 2024 финансовый год: от $16,17 до $16,47 вместо ожидаемых $15,96.

Прогноз по выручке на 2024 финансовый год: от $15,890 до $16,105 млрд вместо ожидаемых $15,97 млрд.

Компания Intuit превзошла ожидания аналитиков как по выручке, так и по прибыли на акцию за четвертый квартал финансового года. Это четвертый квартал подряд, когда Intuit превосходит ожидания Уолл-стрит по прибыли на акцию.

По словам генерального директора Сасана Гударзе, компания, которая планирует стать «глобальной экспертной ИИ-платформой», завершила последний финансовый год сильным импульсом. Теперь вопрос состоит в том, сможет ли этот рост продолжиться.

Годовой прогноз на 2024 год превзошел ожидания аналитиков, но инвесторы хотят видеть стабильные тренды в каждом из продуктов Intuits. Доходы подразделения Credit Karma снизились на 11% в годовом исчислении из-за макроэкономических факторов в различных секторах.

Поскольку Intuit предоставляет предприятиям ряд программных продуктов для бухгалтерского учета и налогообложения, состояние экономики может влиять на ее результаты и, следовательно, на цену ее акций. Исследование экономической среды также важно, поскольку замедление экономики повлияет на деловую активность, что может привести к сокращению количества бизнес-продуктов, предоставляемых Intuit.

Акции Intuit: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 21 из них рекомендуют покупать акции Intuit, 3 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Intuit составляет 615,00 долларов США, а самая низкая – 495,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Intuit составила 557,71 доллара США.

Источник: TipRanks, 28 августа 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Intuit

Пример торговой идеи акциями Intuit может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 522,00 доллара США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 615,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Intuit:

Если цель достигнута = 930,00 долларов США прибыли (($615,00 - $522,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, насколько чувствительными бывают акции компаний в сфере финансового программного обеспечения к экономическим циклам.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Intuit составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Intuit за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Intuit, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер!

Источник: Admirals MetaTrader 5, Intuit, Monthly. Диапазон данных: с октября 2015 г. по август 2023 г. по состоянию на 28 августа 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Intuit?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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