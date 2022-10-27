Торговля акциями IBM на фоне улучшения годового прогноза компании

Октябрь 27, 2022 11:27

Когда-то компания IBM была любимицей технологического сектора, пока ее место не заняли такие гиганты, как Amazon и Apple. Тем не менее в этом году индекс S&P 500 обвалился примерно на 20%, в то время как акции IBM упали примерно на 3%.

Цена акций компании провела большую часть этого года в торговом в диапазоне и уже отскочила от нижней границы диапазона вверх на 13%. Недавно опубликованный отчет о прибылях и убытках указывает на признаки роста, но аналитики по-прежнему дают неоднозначные прогнозы.

Узнайте подробности в нашей статье.

Акция: International Business Machines Corporation Символ на счете Invest.MT5: IBM Дата идеи: 25 октября 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $132,00 Целевой уровень: $160,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

IBM улучшила годовой прогноз по выручке

В своем последнем квартальном отчете о прибылях и убытках IBM опубликовала данные по прибыли и выручке, которые превзошли ожидания аналитиков. Прибыль на акцию составила 1,81 доллара США вместо ожидаемых 1,77 доллара США на акцию. Выручка составила 14,11 млрд долларов США по сравнению с ожидаемыми 13,51 млрд долларов США.

В отчете генеральный директор Арвинд Кришна заявил: «теперь [мы] ожидаем, что годовой рост выручки превысит 5%». Этому способствовали недавние приобретения консалтинговой фирмы Dialexa, стартапа по разработке программного обеспечения Databand.ai и запуск новых серверов с чипами Power10.

Даже при сильном долларе США, который, по мнению IBM, сократит ее годовой прогноз по выручке на 7%, компания повысила прогноз по свободному денежному потоку до 10 млрд долларов США. Нацеленность компании на рост, кажется, отразилась в ее последних показателях за квартал, но это лишь начало.

Перспективы роста IBM, казалось, выросли в ноябре прошлого года, когда она выделила подразделение специализирующееся на управляемых инфраструктурных услугах в отдельную компанию Kyndryl Holdings. Это помогло IBM сосредоточиться на трех основных подразделениях, включая программное обеспечение, консалтинг и инфраструктурные услуги.

В годовом исчислении консалтинговое подразделение выросло на 16%, выручка от подразделения по разработке программного обеспечения — на 15%, а от инфраструктурных услуг — на 23%. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, сможет ли IBM поддерживать этот рост квартал за кварталом.

IBM акции: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 5 из них рекомендуют покупать акции IBM, 2 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций IBM составляет 160,00 долларов США, а самая низкая – 111,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций IBM составила 140,63 доллара США.

Источник: TipRanks, 25 октября 2022 г.

Пример торговой идеи акциями IBM

Пример торговой идеи акциями IBM может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 132,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 160,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций IBM:

Если цель достигнута = 280,00 долларов США прибыли ($160,00 - $132,00 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая что акции IBM упали примерно на 8% от уровня годовых максимумов.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций IBM составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции IBM за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как IBM, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.



Источник: WebTrader от Admirals . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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