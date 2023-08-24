Как торговать акциями Home Depot на фоне результатов за II квартал

Август 24, 2023 12:21

Home Depot — американская многонациональная розничная компания, специализирующаяся на товарах и услугах для обустройства дома. Сюда входит продажа строительного оборудования, инструментов, бытовой техники и многого другого.

Это крупнейший розничный продавец товаров для дома в США, которому принадлежат более 2300 магазинов в США, Канаде и Мексике.

Узнайте больше о результатах Home Depot во втором квартале и прогнозах аналитиков относительно акций компании.

Акция: The Home Depot Символ на счете Invest.MT5: HD Дата идеи: 22 августа 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $338,50 Целевой уровень: $384,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Home Depot во втором квартале 2023 года

Вот ключевые цифры из последнего отчета Home Depot за второй квартал:

Прибыль на акцию составила $4,65 вместо ожидаемых $4,45.

Выручка составила $49,92 млрд вместо ожидаемых $42,23 млрд

Снижение продаж на 2% в годовом исчислении, но лучше, чем ожидавшийся спад на 3,9%

Объявление об обратном выкупе акций на сумму $15 млрд.

Компания Home Depot превзошла ожидания аналитиков как по прибыли, так и по выручке, впервые за последние три квартала. Тем не менее, компания также зафиксировала падение продаж на 2% в годовом исчислении.

Финансовый директор Ричард Макфэйл заявил, что потребители проявляют осторожность при покупке дорогостоящих товаров. Большинство из них были сделаны во время пандемии, и теперь более высокие процентные ставки заставляют потребителей ждать.

Хотя данные показывают, что средняя сумма, которую тратит потребитель, снизилась, также отмечается, что количество торговых транзакций растет. Кроме того, сбои в цепочках поставок, вызванные пандемией Covid, теперь нормализовались.

Сочетание слабого рынка жилья, высокой инфляции и более дорогих займов из-за роста процентных ставок вызывают беспокойство среди инвесторов. Если эти тенденции сохранятся, то потребители могут отказаться от более крупных покупок в Home Depot, что повлияет на доходы компании.

В отчете о прибылях и убытках руководство подчеркнуло, что это вполне может произойти, и снизило свой прогноз на год. Анализируя акции потребительского сектора, стоит также изучить макроэкономическую среду, поскольку она может оказать большое влияние на потребительские привычки и корпоративную прибыль.

Акции Home Depot: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 15 из них рекомендуют покупать акции Home Depot, 8 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Home Depot составляет 384,00 доллара США, а самая низкая – 276,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Home Depot составила 342,48 доллара США.

Источник: TipRanks, 22 августа 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Home Depot

Пример торговой идеи акциями Home Depot может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 338,50 доллара США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 384,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Home Depot:

Если цель достигнута = 455,00 долларов США прибыли (($384,00 - $338,50) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, насколько чувствительными бывают акции потребительского сектора к экономическим колебаниям.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Home Depot составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Home Depot за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Home Depot, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер!

Источник: Admirals MetaTrader 5, Home Depot, Monthly. Диапазон данных: ноябрь 2013 г. — август 2023 г. по состоянию на 22 августа 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Home Depot?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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