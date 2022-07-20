Торговля акциями Goldman Sachs после публикации отчета о прибылях и убытках за второй квартал

Июль 20, 2022 18:39

В нормальных рыночных условиях при повышении процентных ставок акции банков, как правило, демонстрируют хорошие результаты. Однако в этом году ситуация обратная: акции большинства банков обвалились.

Среди всех банков, которые опубликовали информацию о своих доходах в этом году, большинство не оправдали ожиданий аналитиков, поскольку банки откладывали часть капитала на покрытие ожидаемых потерь по кредитам в случае начала рецессии.

Goldman Sachs, в отличие от остальных, увеличил и прибыль, и выручку. Узнайте, как торговать акциями банка ниже.

Акция: Goldman Sachs Group Inc Символ на счете Invest.MT5: GS Дата идеи: 19 июля 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $314,00 Целевой уровень: $373,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Why Trade Goldman Sachs Stock?

В последнем отчете о прибылях и убытках Goldman Sachs, опубликованном 18 июля, банк сообщил о прибыли и выручке, которые превзошли оценки аналитиков. Прибыль на акцию составила 7,73 долларов США по сравнению с ожидаемыми 6,58 долларов США, а выручка составила 11,86 млрд долларов США вместо ожидаемых 10,86 млрд. долларов США.

В то время как прибыль его инвестиционно-банковского подразделения во втором квартале упала – замедление наблюдается во всей отрасли – операции банка с ценными бумагами с фиксированным доходом принесли доход в размере 3,61 млрд долларов США из-за возросшей торговой активности с валютами, товарами и процентными ставками.

Тренды, описанные в отчете Goldman, также были отмечены в отчетах о прибылях и убытках других банков. Например, многие IPO и операции по слиянию были отложены из-за текущей экономической ситуации.

Однако Goldman считается хорошо диверсифицированным банком, поэтому убытки одного подразделения компенсируются прибылью другого подразделения.

Согласно отчету 13F о 203 хедж-фондах, представленного Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), хедж-фонды увеличивали объемы своих позиций в компании на 931,8 тыс. акций в прошлом квартале.

Источник: TipRanks, 18 июля 2022 г.

Несмотря на то, что в отчете о прибылях и убытках есть положительные моменты, большинству банков в этом году пришлось столкнуться с трудностями. Акции Goldman упали более чем на 23% за год. Если США удастся избежать рецессии, то более высокие процентные ставки могут помочь им увеличить прибыль в течение нескольких кварталов в будущем.

Однако многие аналитики указывают на то, что существует высокая вероятность рецессии, если процентные ставки будут продолжать расти, а экономический рост не ускорится. Фактически, такие банки, как JP Morgan и Wells Fargo, объявили, что выделяют больше средств на покрытие ожидаемых потерь по кредитам от потребителей и предприятий.

Проноз аналитиков по акциями Goldman Sachs

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 9 из них рекомендуют покупать акции Goldman Sachs, 4 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Goldman Sachs составляет 425,00 долларов США, а самая низкая – 325,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Goldman Sachs составила 373,91 доллара США, т.е. рост более чем на 20% от текущих уровней.

Источник: TipRanks, 18 июля 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Goldman Sachs

Пример торговой идеи акциями Goldman Sachs может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 314,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 373,00 доллара США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Goldman Sachs:

Если цель достигнута = 590,00 долларов США прибыли ($373,00 - $314,00 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавний сброс акций на мировых фондовых рынках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Goldman Sachs составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Goldman Sachs за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Goldman Sachs, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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