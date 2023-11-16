Как торговать акциями Disney на фоне результатов IV квартала

Ноябрь 16, 2023 12:06

Последние финансовые результаты Disney за четвертый квартал 2023 года являются первыми в рамках новой структуры финансовой отчетности, установленной генеральным директором Бобом Айгером. Доходы компании теперь сегментированы по трем основным направлениям деятельности: развлечения, впечатления и спорт. Узнайте больше о результатах Disney в четвертом квартале финансового года и прогнозах аналитиков относительно акций компании.

Акция: The Walt Disney Co. Символ на счете Invest.MT5: DIS Дата идеи: 14 ноября 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $92,00 Целевой уровень: $122,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Disney за четвертый квартал 2023 года

Вот ключевые цифры из последнего отчета Disney о прибылях и убытках за четвертый квартал текущего финансового года:

Прибыль на акцию составила 82 цента вместо ожидавшихся 70 центов

Выручка составила $21,24 млрд вместо ожидавшихся $21,33 млрд

Чистая прибыль составила $264 млн по сравнению с $162 млн за аналогичный период прошлого года

Общее количество подписчиков Disney+: 150,2 млн вместо ожидавшихся 148,15 млн

За последний квартал число подписчиков Disney+ выросло на 7 млн

Снижение доходов от рекламы в сети Disney ABC Network

Увеличение агрессивных мер по сокращению затрат еще на $2 млрд

Компания Disney превзошла ожидания Уолл-стрит по прибыли на акцию и количеству подписчиков Disney+. Инвесторам нравится, когда стриминговые компании сообщают о росте количества подписчиков, поскольку это означает больший доход. Однако Disney — это не только стриминговый сервис, у компания есть и другие активы в сфере развлечений и спорта.

В целом Disney сообщила о более низких показателях выручки, чем ожидалось. Доходы от рекламы были значительно ниже из-за меньшего дохода от политической рекламы, в результате генеральный директор Боба Айгера заявил, что они, вероятно, будут готовы продать свои телевизионные активы. На этих новостях стоимость акций подскочила, поскольку инвесторы предпочитают, чтобы компании избавлялись от неработающих активов.

Однако основная проблема заключается в том, что падение выручки компании наблюдается второй квартал подряд. Это первый случай последовательного падения доходов Disney с начала 2018 года. Именно поэтому Disney объявила о дополнительных мерах по сокращению расходов на 2 млрд долларов США, чтобы довести общую цель до 7,5 млрд долларов США.

Это подчеркивает основные проблемы текущей бизнес-модели Disney, что инвесторам следует принять во внимание.

Акции Disney: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 18 из них рекомендуют покупать акции Disney, 6 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Disney составляет 122,00 доллара США, а самая низкая – 71,00 доллар США.

Средняя целевая цена для акций Disney составила 106,86 доллара США.

Источник: TipRanks, 14 ноября 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Disney

Пример торговой идеи акциями Disney может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 92,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 122,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Disney:

Если цель достигнута = 300,00 долларов США прибыли (($122,00 - $92,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая два последовательных падения квартальных доходов, которые пережил Disney.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Disney составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Disney за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Disney, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Disney, Monthly. Диапазон данных: с января 2017 г. по ноябрь 2023 г. по состоянию на 14 ноября 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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