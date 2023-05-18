Как торговать акциями Disney на фоне результатов за второй квартал

Май 18, 2023 11:30

От рекордного максимума в 201,98 доллара США, установленного акциями Disney в марте 2021 года, их стоимость упала почти на 60% к концу 2022 года. Хотя с начала текущего года акции выросли на 32%, они торгуются на 22% ниже уровня максимума.

Всеобщее внимание было приковано к отчету о доходах Disney за второй финансовый квартал. Узнайте больше о результатах Disney и о том, что аналитики прогнозируют для акций компании.

Акция: Walt Disney Company (The) Символ на счете Invest.MT5: DIS Дата идеи: 15 мая 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $104,00 Целевой уровень: $127,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Анализ отчета Disney за второй квартал 2023 года

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Disney за второй квартал:

Прибыль на акцию в размере 93 центов оправдала ожидания аналитиков

Выручка составила $21,82 млрд по сравнению с ожидаемыми $21,78 млрд

Общее количество подписчиков Disney+: 157,8 млн вместо ожидаемых 163,17 млн

Количество подписчиков индийского Disney+ Hotstar сократилось на 8%, в США их число сократилось на 600 000 человек

Операционный убыток составил $659 млн вместо ожидаемых $841 млн

Средний доход на пользователя вырос на 20% до $7,14 на подписчика в США

Подразделение телевизионных сетей принесло $6,63 млрд, что на 7% меньше, чем годом ранее

Чистая прибыль составила $1,49 млрд вместо ожидаемых $597 млн

Отчет о доходах Disney за второй квартал показал, что потери от стримингового сервиса сократились, несмотря на потерю 4 миллионов подписчиков Disney+. Это произошло из-за повышения цен, которое помогло компенсировать потерю подписчиков.

Выручка и прибыль в целом соответствовали ожиданиям аналитиков со значительным ростом от тематических парков Disney, но меньшим ростом от телевизионных сетей. Все внимание было приковано к стриминговому бизнесу Disney и к тому, вынудила ли потребителей высокая инфляция стать более бережливыми.

Аналитики Уолл-стрит ожидали, что число подписчиков на Disney+ вырастет менее чем на 1%, однако их количество сократилось на 2%. Большая часть этих потерь произошла из-за падения числа пользователей индийского Disney+ Hotstar на 8%. Несмотря на то, их число сократилось на 600 000 подписчиков в США, средний доход на одного пользователя вырос на 20%.

Хотя рост среднего дохода на одного пользователя является положительным признаком, Disney предстоит столкнуться с рядом проблем. Забастовка сценаристов привела к остановке производства некоторых сериалов, таких как «Блэйд» Marvel Studios и сериал «Андор».

Не стоит также забывать о продолжающемся федеральном судебном процессе против губернатора Флориды Рона ДеСантиса после того, как республиканец подписал закон, аннулирующий сделки Disney по развитию. Следует также следить за потерей числа подписчиков, поскольку более низкий экономический рост может привести к тому, что пользователи сократят расходы на такие услуги, как Disney+.

Если тенденция к снижению числа подписчиков сохранится, особенно если забастовка писателей повлияет на производство новых программ, инвесторы, возможно, начнут беспокоиться. Однако на данный момент рост цен на подписку компенсировал снижение числа подписчиков. Но поддержание баланса подобным образом – непростая задача, за которой стоит следить.

Акции Disney: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 14 из них рекомендуют покупать акции Disney, 4 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Disney составляет 147,00 долларов США, а самая низкая – 107,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Disney составила 127,60 доллара США.

Источник: TipRanks, 15 мая 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Disney

Пример торговой идеи акциями Disney может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 104,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 127,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Disney:

Если цель достигнута = 230,00 долларов США прибыли (($127,00 - $104,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая состояние неопределенности, в котором находится экономическая среда, а также насколько высока конкуренця в стриминговом секторе.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Disney составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Disney за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Disney, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web Trader, Disney, Monthly. Диапазон данных: с 1 января 2015 г. по 15 мая 2023 г. по состоянию на 15 мая 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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