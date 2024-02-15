Как торговать акциями Disney на фоне результатов за I квартал 2024 года

Февраль 15, 2024 12:10

Компания The Walt Disney Company, также известная как просто Disney, является глобальным медиаконгломератом в сфере индустрии развлечений. Она получает доходы от нескольких подразделений, включая стриминговые сервисы, спорт, телевидение, парки, курорты и многое другое. Узнайте больше о результатах Disney в первом квартале 2024 финансового года и прогнозах аналитиков относительно акций компании.

Акция: The Walt Disney Co. Символ на счете Invest.MT5: DIS Дата идеи: 14 февраля 2024 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $113,00 Целевой уровень: $130,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Disney за первый финансовый квартал 2024 года

Вот ключевые цифры из последнего отчета Disney о прибылях и убытках за первый квартал 2024 финансового года:

Прибыль на акцию составила $1,22 вместо ожидавшихся 99 центов

Выручка $23,55 млрд вместо ожидавшихся $23,64 млрд

Чистая прибыль составила $1,91 млрд, что больше, чем в прошлом году

Операционный убыток в размере $138 млн подразделения прямых продаж потребителю

Число подписчиков Disney+ сократилось на 1,3 миллиона

Запуск новой спортивной трансляции ESPN в 2025 году

Объявлено приобретение доли в Fortnite Studio и Epic Games на сумму $1,5 млрд

По большинству показателей Disney превзошла ожидания аналитиков. И прибыль на акцию, и выручка оказались выше прогнозировавшихся цифр. Как следствие, прогноз Disney по прибыли на акцию в 2024 финансовом году составил $4,60, что примерно на 20% выше, чем в 2023 году.

Потеря 1,3 миллиона подписчиков Disney+ действительно обеспокоила некоторых аналитиков. Это произошло из-за роста цен за подписку. Однако отчет о доходах показал, что компания получила более высокий средний доход на одного пользователя.

Disney также объявила о планах запустить свой сервис потокового вещания спортивных состязаний с ESPN, Fox и Warner Bros. Discovery в 2025 году. Это может быть интересным источником дохода, но пока до этого слишком далеко, чтобы оценить влияние.

В целом, Disney сообщила, что находится на пути к достижению своей цели по сокращению расходов как минимум на 7,5 млрд долларов США к концу 2024 финансового года. Однако некоторые инвесторы обеспокоены действиями инвестора Нельсона Пельца, который оказывает давление на команду менеджеров с целью повышения производительности.

Инвестор-активист начал борьбу с советом директоров Disney в конце прошлого года, пытаясь добиться изменений в совете директоров. Другая проблема заключается в том, что более высокие цены за стриминговый сервис приведут к большим потерям подписчиков.

Поскольку цена акций уже торгуется около средней целевой цены аналитиков, дальнейший рост может быть ограничен. Отслеживание показателей Disney в течение следующих нескольких кварталов становится еще более важным, поскольку некоторые аналитики изменили рейтинги акций на «удерживать» и «продавать», как показано ниже.

Акции Disney: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 16 из них рекомендуют покупать акции Disney, 4 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Disney составляет 130,00 долларов США, а самая низкая – 82,00 доллара США.

Средняя целевая цена для акций Disney составила 115,50 доллара США.

Источник: TipRanks, 14 февраля 2024 г.

Пример торговой идеи акциями Disney

Пример торговой идеи акциями Disney может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 113,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 130,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Disney:

Если цель достигнута = 920,00 долларов США прибыли (($130,00 - $113,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая низкую целевую цену некоторых аналитиков и то, что некоторые из них изменили рейтинги акций на «удержать/продавать».

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Disney составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Disney за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Disney, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

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Источник: Admirals MetaTrader 5, Disney, Monthly. Диапазон данных: с января 2009 г. по февраль 2024 г. по состоянию на 14 февраля 2024 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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