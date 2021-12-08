Как торговать акциями Disney на фоне растущей популярности стриминговых сервисов

Декабрь 08, 2021 19:15

Компания Disney была основана в 1923 году и с тех пор стала одной из крупнейших медиакорпораций индустрии развлечений в мире.

Компания прошла долгий путь со времен создания Микки Мауса и сейчас насчитывает большое количество подразделений, включая Walt Disney Pictures, Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, Disney Parks, ESPN, а теперь и Disney+.

Даже после недавнего падения акций Disney на 30% долгосрочные прогнозы аналитиков в приобретают все более оптимистичный характер. Узнайте больше об акциях Disney, а также о том, как ими торговать, ниже.

Акция: Walt Disney Company (The) Биржа: NYSE Символ на счете Invest.MT5: DIS Дата идеи: 8 декабря 2021 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $151,00 Целевой уровень: $201,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 7% Риск: Высокий

*Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать акциями Disney? Прогноз по акциям Disney

Хотя цена акций Disney недавно упала более чем на 30% после публикации отчета о прибыли и убытках компании за четвертый квартал, не оправдавшего ожидания рынка, аналитики по-прежнему прогнозируют, что акции установят новые рекордные максимумы, – и на это есть свои причины. Давайте рассмотрим некоторые из них!

Причина 1: Увеличение бюджета на создание контента может привлечь больше подписчиков к Disney +

Уолл-стрит уделяет большое внимание потоковому сервису Disney +. Хотя этот сервис появился относительно недавно по сравнению с Netflix, Disney + насчитывает уже более 118,1 млн подписчиков по всему миру согласно отчету за четвертый квартал 2021 года.

Однако руководство собирается расширять бюджет на создание нового контента. Хотя увеличение расходов на контент несколько обеспокоило краткосрочных инвесторов, этот шаг направлен на достижение долгосрочной цели в 260 млн подписчиков.

Причина 2: Акции компаний с сильной ценовой политикой привлекают долгосрочных инвесторов

Исследования Goldman Sachs показывают, что акции компаний с более высокой ценовой политикой пользуются гораздо большей популярностью у инвесторов нежели акции компаний, где ситуация противоположна. Disney может легко увеличить стоимость подписки на потоковый сервис в будущем или поднять цены на билеты в свои тематические парки, тем самым мгновенно увеличивая свою прибыль.

В недавно опубликованном отчете о прибыли и убытках руководство также отметило, что 90% мест на круизный лайнер Disney Wish, который начнет свою работу в июне 2022 года, уже было забронировано. Что еще более важно, компания отметила влияние на ценовую политику клиентов, которые покупают новые услуги, как Genie + (платное дополнение, предоставляющее доступ вне очереди).

Причина 3: Трудности с функционированием парков Disney подходят к концу

В четвертом квартале прошлого года доход Disney от сегментов тематических парков, продуктов и развлечений составил 1,06 млрд долларов. В этом году он вырос до 4,34 млрд долларов. Пандемия привела к закрытию многих тематических парков по всему миру.

Даже сейчас большинство тематических парков и круизов работают в рамках ограничений. Это значит, что, когда они начнут работать в полную мощь, их ожидает значительный рост. Хотя понять, когда это может произойти, в краткосрочной перспективе сложно, долгосрочные перспективы для роста определенно есть.

Каков прогноз аналитиков по акциям Disney?

Согласно опросу MarketBeat, в настоящее время количество аналитиков, рекомендующих покупать акции Disney больше, чем тех, кто рекомендует их продавать.

Количество аналитиков-сторонников покупки акций также выросло за последние 3 месяца. Тем не менее среди них есть один аналитик, рекомендующий продавать акции, а также число аналитиков, которые советуют удерживать акции, выросло по сравнению с предыдущими месяцами.

Источник: MarketBeat, 7 декабря 2021 года

Пример торговой идеи акциями Disney

Пример торговой идеи акциями Disney может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня в 151,00 доллар Поставить цель выше уровня рекордного максимума в 201,00 доллар Сохранять уровень риска небольшим – не более 7% от общей суммы счета. Период = 1- 6 месяцев Если вы покупаете 10 акций Disney:

Если цель достигнута = 500 долларов прибыли ($201- $151*10 акций).

Согласно опросу аналитиков, проведенному Wall Street Journal, максимальная целевая цена составляет 263 доллара США. Маловероятно, что цена акции будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост. Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Disney составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар!

Как купить акции Disney за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции американских компаний, таких как Disney, с комиссией всего в 0,02 доллара США за транзакцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США.

Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите Disney в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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