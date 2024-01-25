Как торговать акциями Delta Air Lines на фоне результатов за IV квартал

Январь 25, 2024 12:33

Хотя компания Delta Air Lines понесла серьезные потери из-за пандемии, прибыль компании за последние два года увеличилась, а ее результаты за четвертый квартал 2023 года превзошли ожидания.

Тем не менее, цена ее акций остается нестабильной и торгуется значительно ниже допандемического уровня. Несмотря на то, что результаты за четвертый квартал превзошли ожидания, у инвесторов появился новый повод для разочарования. Читайте дальше, чтобы узнать о результатах Delta Air Lines за четвертый квартал, а также о прогнозах аналитиков в отношении акций компании.

Акция: Delta Air Lines Inc. Символ на счете Invest.MT5: DAL Дата идеи: 24 января 2024 г. Период: 6-12 месяцев Уровень входа на рынок: $43,00 Целевой уровень: $53,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView - Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Delta Air Lines в IV квартале

Недавно компания Delta опубликовала отчет о прибылях и убытках за четвертый квартал. Ниже представлены ключевые цифры.

Скорректированная выручка составила $13,66 млрд вместо ожидавшихся $13,52 млрд.

Скорректированная прибыль на акцию составила $1,28 вместо ожидавшихся $1,17.

Выручка от салонов премиум-класса выросла на 15%, обогнав рост выручки от стандартных салонов на 10%.

Выручка от партнерства с American Express выросла на 11%, достигнув $1,7 млрд, что составляет более 12% от общей выручки за квартал.

Прогнозируемая скорректированная прибыль на акцию за весь 2024 год составит от $6 до $7.

Хотя выручка и прибыль превзошли ожидания, цена акций Delta упала почти на 10% в день публикации отчета о прибылях и убытках, а инвесторы были разочарованы обновленными прогнозами на предстоящий год.

В прошлом году Delta объявила, что планирует сообщить о прибыли на акцию, превышающей 7 долларов США в 2024 году. Однако в отчете о прибыли за четвертый квартал этот прогноз был снижен до 6-7 долларов США.

Благодаря растущему спросу на полеты в 2023 году Delta сообщила о рекордной выручке в 2023 году, при этом авиакомпания может снова хорошо заработать благодаря высокому спросу в 2024 году, поскольку Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) прогнозирует рекордное количество путешествующих людей.

Более того, деловые поездки, ключевой источник доходов авиакомпаний, восстанавливаются: в 2023 году доходы от салонов премиум-класса продемонстрировали значительный рост.

Однако ожидается, что операционные расходы, которые выросли на 12% в 2023 году, продолжат расти в 2024 году, что ограничит операционную рентабельность. Более того, как и у многих авиакомпаний, долг Delta сильно вырос в период пандемии; хотя скорректированный долг снизился в годовом исчислении, он остается высоким и составляет 29 млрд долларов США по сравнению с 11 млрд долларов США в конце 2019 года.

Тем не менее, эти отрицательные аспекты, возможно, уже заложены в цену акций. Delta в настоящее время торгуется с форвардным коэффициентом соотношения цены к прибыли около 6,3, что значительно ниже среднего показателя для S&P 500.

Кроме того, поскольку ожидается, что ФРС начнет снижать процентные ставки, основной бизнес авиакомпании и ее партнерство по кредитным картам с American Express могут выиграть от роста дискреционных расходов потребителей.

Итак, принимая все это во внимание, чего ожидают аналитики от цены акций?

Акции Delta Air Lines: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 11 из них рекомендуют покупать акции Delta Air Lines, 0 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Delta Air Lines составляет 77,00 долларов США, а самая низкая – 43,00 доллара США.

Средняя целевая цена для акций Delta Air Lines составила 53,00 доллара США.

Источник: TipRanks – 24 января 2024 г.

Пример торговой идеи акциями Delta Air Lines

Пример торговой идеи акциями Delta Air Lines может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше 43,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 53,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 6-12 месяцев

Если вы покупаете 20 акций Delta Air Lines:

Если цель достигнута = 200,00 долларов США прибыли (($53,00 - $43,00) * 20 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост. Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 20 акций Delta Air Lines составит 0,40 доллара США (0,02 доллара США * 20 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Delta Air Lines за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции более 4500 компаний, включая Delta Air Lines, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Инвестировать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции Delta в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, введите количество акций, которые хотите приобрести, и нажмите «Купить», чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader WebTrader, Delta Air Lines, H1. По состоянию на 19 декабря 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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