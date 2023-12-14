Торговля акциями CrowdStrike Holdings на фоне результатов за III финансовый квартал 2024 года

Декабрь 14, 2023 12:13

CrowdStrike Holdings – компания, работающая в сфере кибербезопасности, которая провела первичное публичное размещение акций в 2019 году. Она предоставляет услуги для предотвращения кибератак и облачную безопасность, а также принимала участие в расследовании кибератак на Национальный комитет Демократической партии США. В связи с ростом кибератак акции компаний, занимающихся кибербезопасностью, привлекли большое внимание.

Узнайте больше о результатах CrowdStrike Holdings в третьем квартале текущего финансового года и прогнозах аналитиков в отношении акций компании.

Акция: CrowdStrike Holdings Inc Символ на счете Invest.MT5: CRWD Дата идеи: 12 декабря 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $250,00 Целевой уровень: $280,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты CrowdStrike Holdings в третьем квартале 2024 финансового года

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах за третий финансовый квартал от CrowdStrike Holdings:

Прибыль на акцию составила 82 цента вместо 40 центов за аналогичный период прошлого года и превзошла оценки аналитиков.

Выручка выросла на 35% в третьем квартале, достигнув $786 млн и превысив оценки аналитиков.

Продажи по подписке выросли на 34% до $733,5 млн.

Прогноз по прибыли на акцию за полный год с $2,95 до $2,96 был пересмотрен в сторону повышения – с $2,80 до $2,84.

Прогноз по выручке за полный год увеличился с $3,03 млрд до $3,05 млрд.

Отчет CrowdStrike превзошел оценки аналитиков по большинству показателей благодаря росту прибыли и выручки в третьем финансовом квартале, а также увеличению прогнозов по прибыли и выручке на полный год. С помощью CrowdStrike аналитики Уолл-стрит любят анализировать показатель годового повторяющегося дохода (ARR). Это показатель, отражающий нормализованный годовой доход, который компания ожидает получить от своих клиентов, и обычно используется для анализа бизнеса, использующего модель на основе подписки.

В третьем квартале ARR CrowdStrike вырос на 35% до $3,15 млрд — самого высокого уровня среди всех акций в секторе кибербезопасности. Хотя Microsoft составляет конкуренцию CrowdStrike в предоставлении инструментов безопасности для обнаружения вредоносного ПО на ноутбуках и других устройствах, CrowdStrike создает собственную платформу кибербезопасности для обнаружения угроз под названием XDR.

Однако одна из проблем с акциями компаний, занимающихся кибербезопасностью, заключается в том, что их репутация может быть очень быстро испорчена. Если взлом одного из клиентов CrowdStrikes окажется успешным, другие клиенты могут «покинуть корабль» и перейти к другому поставщику услуг по кибербезопасности, что приведет к значительному падению цены ее акций. Таким образом, управление портфельными рисками имеет важное значение для решения этой потенциальной проблемы.

Акции CrowdStrike Holdings: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 35 из них рекомендуют покупать акции CrowdStrike Holdings, 2 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций CrowdStrike Holdings составляет 280,00 долларов США, а самая низкая – 191,00 доллар США.

Средняя целевая цена для акций CrowdStrike Holdings составила 237,83 доллара США.

Источник: TipRanks, 12 декабря 2023 г.

Пример торговой идеи акциями CrowdStrike Holdings

Пример торговой идеи акциями CrowdStrike Holdings может быть следующим:

Купить акции на уровне около 250,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 280,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций CrowdStrike Holdings:

Если цель достигнута = 300,00 долларов США прибыли (($280,00 - $250,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, насколько волатильными могут быть акции компаний в секторе кибербезопасности.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций CrowdStrike Holdings составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции CrowdStrike Holdings за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как CrowdStrike Holdings, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader 5, CrowdStrike Holdings, Monthly. Диапазон данных: с июня 2019 г. по декабрь 2023 г. по состоянию на 12 декабря 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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