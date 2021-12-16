Как торговать акциями Crowdstrike на фоне роста популярности сектора кибербезопасности

Декабрь 16, 2021 16:25

В этом году акции сектора кибербезопасности стали пользоваться большим спросом после того, как на крупные учреждения, такие как Colonial Pipeline, крупнейшая в США система нефтепроводов, прошла волна атак с помощью вредоносных программ-вымогателей.

Все больше и больше предприятий используют услуги компаний, занимающихся кибербезопасностью, чтобы обезопасить себя от сетевых атак – и эта тенденция, скорее всего, сохранится на протяжении некоторого периода времени.

Хотя большинство аналитиков оптимистично смотрят на акции компаний в секторе кибербезопасности, значения мультипликаторов у многих из них оказались очень высокими, даже по стандартам технологических компаний.

Именно поэтому недавнее падение акций Crowdstrike Holdings на 37% представляет собой интерес для долгосрочных инвесторов. Более подробно об этом ниже.

Акция: Crowdstrike Holdings Inc

Биржа: NASDAQ Символ на счете Invest.MT5: CRWD Дата идеи: 15 декабря 2021 г. Период: 1 - 9 месяцев Уровень входа на рынок: $200,50 Целевой уровень: $300,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 7% Риск: Высокий

*Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать акциями Crowdstrike Holdings?

С момента проведения IPO (первичного публичного размещения акций) Crowdstrike Holdings в июне 2019 года акции компании выросли более чем на 365% и достигли рекордного максимума в ноябре 2021 года. После того, как инвестиционный банк Morgan Stanley изменил свой прогноз относительно акций, акции упали более чем на 35% от уровня рекордных максимумов.

Тем не менее, большинство аналитиков по-прежнему сохраняют оптимистичные настроения в отношении долгосрочных перспектив акций Crowdstrike Holdings и сектора кибербезопасности в целом. Давайте рассмотрим несколько причин, почему некоторые аналитики прогнозируют обновление акциями рекордных максимумов в течение следующих двенадцати месяцев.

Причина 1: Кибербезопасность и облачные вычисления – два очень популярных сектора

За последние несколько лет именно секторы кибербезопасности и облачных вычислений росли самыми большими темпами. Crowdstrike Holdings объединяет в себе оба этих сектора, располагая уникальным предложением в отрасли. Недавние отчеты по прибыли и убыткам указывают на то, что компания увеличила корпоративные расходы на безопасность.

По мнению аналитиков Needham & Co, Crowdstrike демонстрирует признаки сильного роста и имеет все шансы на то, чтобы извлечь выгоду из растущей потребности в защите от кибератак благодаря своей облачной платформе по кибербезопасности, занимающей лидирующие позиции на рынке. Они установили целевую цену в 340 долларов за акцию, что намного выше текущего исторического максимума.

Причина 2: Недавние доходы и прогнозы компании превзошли ожидания

В недавнем отчете о прибыли и убытках Crowdstrike сообщила о выручке в размере 380 млн долларов по сравнению с ожидаемыми 363 млн долларов. Прибыль на акцию компании также превзошла ожидания, составив 0,17 доллара на акцию, что на 70% выше прогнозов аналитиков.

Но еще более важно то, что прогноз по объемам выручки, продаж и прибыли на следующий квартал также оказался лучше ожиданий рынка. Запуск и приобретение новых продуктов также могут принести пользу компании и поспособствовать развитию ее ключевого продукта – платформы Falcon.

Причина 3: Недавнее падение вызвало рост числа аналитиков-сторонников покупки акций

Когда банк Morgan Stanley изменил свой прогноз по акциям Crowdstrike Holdings с покупки на продажу, цена акций упала на 10% и продолжила падать, подешевев на 35% от уровня рекордных максимумов. В комментарии аналитиков говорилось, что акции «слишком дорогие».

Однако недавнее падение привело к тому, что некоторые аналитики резко изменили свои прогнозы, теперь рекомендуя не продавать, а покупать. Это включает в себя инвестиции банка JP Morgan, который 14 декабря повысил долю акций, подчеркнув потенциал роста не менее чем на 25%, на основании недавнего отчета о прибыли и убытках.

Акции Crowdstrike Holdings: Каков прогноз аналитиков ?

Согласно опросу MarketBeat, в настоящее время количество аналитиков, рекомендующих покупать акции Crowdstrike Holdings больше, чем тех, кто рекомендует их продавать.

Количество аналитиков-сторонников покупки акций оставалось неизменным на протяжении последних месяцев, но уменьшилось на одного, поскольку банк Morgan Stanley изменил свой прогноз (после недавнего падения акций на 35%). Число аналитиков, поддерживающих покупку акций, значительно больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Источник: MarketBeat , 15 декабря 2021 года



Пример торговой идеи акциями Crowdstrike Holdings

Пример торговой идеи акциями Crowdstrike Holdings может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня в 200,50 долларов

Поставить цель выше уровня рекордного максимума и среднего целевого уровня среди аналитиков в 300,00 долларов

Сохранять уровень риска небольшим – не более 7% от общей суммы счета.

Период = 1-9 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Crowdstrike Holdings:

Если цель достигнута = 995,00 долларов прибыли ($300 - $200*10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост. Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Crowdstrike Holdings составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар!

Как купить акции Crowdstrike Holdings за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции американских компаний, таких как Crowdstrike, с комиссией всего в 0,02 доллара США за транзакцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США.

Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб- платформу. Введите Crowdstrike в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.



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