Как торговать акциями Costco на фоне результатов третьего квартала

Июль 13, 2023 11:50

Costco является глобальной сетью крупных розничных магазинов, для совершения покупок в которой требуется наличие годового членства в их в клубной системе. Основанная в 1983 году, сейчас она является третьим по величине ритейлером в мире. Его прибыль и производительность используются аналитиками для анализа здоровья потребителей и экономики.

Ритейлер недавно опубликовал отчет о прибыли и убытках за третий квартал. Узнайте больше о результатах деятельности компании и о том, что аналитики прогнозируют в отношении ее акций.

Акция: Costco Wholesale Corp Символ на счете Invest.MT5: COST Дата идеи: 11 июля 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $547,00 Целевой уровень: $635,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Costco за 3 квартал 2023 г.

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Costco за третий квартал:

Прибыль на акцию составила $2,93 вместо ожидаемых $3,29.

Выручка от складов-магазинов составила $53,65 млрд вместо ожидаемых $54,47 млрд.

Чистый объем продаж увеличился на 1,9% до $52,60 млрд.

Чистая прибыль составила $1,30 млрд, что ниже показателя прошлого года в $1,35 млрд.

Ежеквартальная выручка от членских взносов выросла с $984 млн до $1,04 млрд за аналогичный период прошлого года.

Компания Costco сообщила о значительном снижении прибыли на акцию, которая оказалась намного хуже прогнозов аналитиков. Высокий уровень неопределенности в отношении потребительских настроений из-за влияния более высоких процентных ставок вынудил других ритейлеров, таких как Home Depot и Target Corp, понизить прогнозы.

Некоторые аналитики полагали, что Costco стала бы исключением в данной ситуации из-за того, что ее лояльная клиентская база должна покупать членство, чтобы совершать покупки в ее магазинах. Хотя доход от членских взносов в Costco вырос, это не привело к увеличению прибыли на акцию, как ожидали аналитики.

Однако, поскольку стоимость членства в Costco варьируется от 60 до 120 долларов США в год, на него приходится большая часть ее валовой прибыли. Несмотря на то, что прибыль на акцию не оправдала оценок аналитиков, за последние несколько недель акции выросли на 12%, прежде чем снизиться в начале июля.

Costco — это бизнес, который сильно зависит от здоровья потребителя. Хотя некоторые центральные банки заявили, что замедляют темпы повышения процентных ставок, все же в этом году нас ждут новые повышения. С более высокими процентными ставками по ипотечным кредитам и кредитным картам потребители могут начать отказываться от покупок в таких местах, как Costco.

Поэтому отслеживание состояния потребительской экономики также важно при анализе цены акций Costco.

Акции Costco: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 18 из них рекомендуют покупать акции Costco, 5 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Costco составляет 635,00 долларов США, а самая низкая – 482,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Costco составила 562,55 доллара США.

Источник: TipRanks, 11 июля 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Costco

Пример торговой идеи акциями Costco может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше 547,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 635,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Costco:

Если цель достигнута = 880,00 долларов США прибыли (($635,00 - $547,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая насколько акции чувствительны к здоровью потребителя.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Costco составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Costco за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Costco, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть торговый тикет.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Costco, Monthly. Диапазон данных: с августа 2014 г. по июль 2023 г. по состоянию на 11 июля 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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