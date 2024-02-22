Как торговать акциями Coinbase на фоне результатов за IV квартал 2023 года

Февраль 22, 2024 12:12

С момента утверждения первого спотового ETF на биткоин инвесторы внимательно отслеживают его влияние на криптовалютные акции, такие как Coinbase. Узнайте больше о результатах Coinbase в четвертом квартале и прогнозах аналитиков относительно акций компании.

Акция: Coinbase Global Inc Символ на счете Invest.MT5: COIN Дата идеи: 19 февраля 2024 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $197,00 Целевой уровень: $250,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Past performance is not a reliable indicator of future performance or results.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты Coinbase за IV квартал 2023 г.

Вот ключевые цифры из последнего отчета Coinbase о прибылях и убытках за четвертый квартал:

Прибыль на акцию составила $1,04 вместо ожидавшихся $0,02

Выручка $953,8 млн вместо ожидавшихся $826,1 млн

Чистая прибыль $273 млн за четвёртый квартал

Выручка выросла на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Выручка от потребительской торговли выросла на 78% за квартал, достигнув $493 млн

Coinbase — крупнейшая в США площадка для покупки и продажи криптовалют. В своем последнем квартальном отчете компания сообщила о прибыли впервые за два года. Компания превзошла ожидания аналитиков по большинству показателей, включая прибыль на акцию и выручку.

Увеличение доходов от потребительской торговли на 78% во многом связано с одобрением Комиссией по ценным бумагам и биржам США создания спотового фонда ETF на биткоин. ETF позволяет инвесторам получать информацию о движении биткоинов как акций, которые торгуются на регулируемой бирже.

Поскольку ETF отслеживает спотовые биткоины, вокруг цифрового токена наблюдается всплеск активности. Возобновившийся интерес к криптовалютам помог увеличить доходы от транзакций. Coinbase также предоставляет кастодиальные услуги восьми из десяти текущих спотовых биткоин-ETF, что помогает увеличивать доходы.

Новости о спотовых биткоин-ETF помогли поднять цену акций Coinbase почти на 150% от уровня минимумов ноября 2023 года. Однако акции торгуются более чем на 50% ниже от исторического максимума в 429,54 доллара США, зафиксированного в день первичного публичного размещение акций (IPO) 15 апреля 2021 года.

Большая часть новостей, возможно, уже заложена в цену акций. Будущий рост цены акций Coinbase будет зависеть от оживления рынка криптовалют, который находился в стагнации в течение нескольких лет и может продолжать оставаться еще долгие годы.

Неопределенность и волатильность, характерная любым акциям, связанных с криптовалютой, являются причиной того, что средняя целевая цена на акции Coinbase сильно варьируется, а мнения аналитиков разделились практически одинаково относительно того, стоит ли сейчас покупать, удерживать или продавать акции, как видно ниже.

Акции Coinbase: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 8 из них рекомендуют покупать акции Coinbase, 8 – удерживать и 6 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Coinbase составляет 250,00 долларов США, а самая низкая – 60,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Coinbase составила 163,80 доллара США.

Источник: TipRanks, 19 февраля 2024 г.

Пример торговой идеи акциями Coinbase

Пример торговой идеи акциями Coinbase может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 197,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 250,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Coinbase:

Если цель достигнута = 530,00 долларов США прибыли (($250,00 - $197,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что большая часть новостей уже заложена в цену, остальная часть крипторынка продолжает стагнировать, а базовый сектор очень волатильен.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Coinbase составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Coinbase за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Coinbase, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Coinbase, Monthly. Диапазон данных: с апреля 2021 г. по февраль 2024 г. по состоянию на 19 февраля 2024 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Coinbase?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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