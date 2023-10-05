Торговля акциями Coinbase после получения важнейшей лицензии в Сингапуре

Октябрь 05, 2023 12:25

Coinbase получила важнейшую лицензию в Сингапуре, крупнейшем центре развития криптосферы Азии. Денежно-кредитное управление Сингапура предоставило компании лицензию крупного платежного учреждения, чтобы та могла предлагать платежные услуги с использованием цифровых токенов. Узнайте больше о том, что это будет означать для акций Coinbase и что сейчас прогнозируют аналитики.

Акция: Coinbase Global Inc (Class A) Символ на счете Invest.MT5: COIN.US Дата идеи: 2 октября 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $87,00 Целевой уровень: $145,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Лицензия крупного платежного учреждения в Сингапуре для Coinbase

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) предоставило криптовалютной бирже Coinbase разрешение предлагать платежные услуги учреждениям и индивидуальным инвесторам в цифровых токенах. Сингапур в настоящее время считается криптоцентром Азии, поскольку власти быстро предприняли шаги по предоставлению лицензии и правил использования цифровых токенов.

Крупнейшая в мире биржа криптовалют получила одобрение еще в прошлом году, но теперь оно подтверждено регулятором страны. Поскольку около 30% сингапурцев являются владельцами криптовалюты, это может стать перспективным дополнением для биржи.

В прошлом месяце Денежно-кредитное управление Сингапура заявило, что попытки многих претендентов на его лицензию не увенчались успехом, поскольку оно выдает лицензии только тем криптофирмам, которые имеют строгий контроль по борьбе с отмыванием денег.

Хотя для Coinbase это огромный шаг по привлечению большего количества клиентов и превращению в лидера Азии, это также означает некоторые риски. Будучи крупнейшей криптовалютной биржей США, она продолжает борьбу с американским регулятором – Комиссией по ценным бумагам и биржам. Тем не менее, она получила одобрение Национальной фьючерсной ассоциации на предложение фьючерсов на криптовалюту розничным трейдерам.

Наряду со неоднозначной регулятивной средой в отношении криптовалют и их бирж, наблюдается общее снижение спроса на цифровые токены. Большинство криптовалют торгуются значительно ниже по сравнению с прошлым годом и значительно ниже исторических максимумов. Сокращение торговли криптовалютой означает снижение доходов таких компаний, как Coinbase, которые получают прибыль от комиссий за транзакции.

Неопределенность подчеркивается неоднозначными прогнозами аналитиков.

Акции Coinbase: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 6 из них рекомендуют покупать акции Coinbase, 9 – удерживать и 6 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Coinbase составляет 145,00 долларов США, а самая низкая – 27,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Coinbase составила 82,74 доллара США.

Источник: TipRanks, 2 октября 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Coinbase

Пример торговой идеи акциями Coinbase может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше 87,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 145,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Coinbase:

Если цель достигнута = 580,00 долларов США прибыли (($145,00 - $87,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, насколько текущая цена ниже цены IPO (первичного публичного размещения акций).

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Coinbase составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Coinbase за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции компаний с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер!

Источник: Admirals MetaTrader 5, Coinbase, Monthly. Диапазон данных: с января 2021 г. по октябрь 2023 г. по состоянию на 2 октября 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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