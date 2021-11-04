Как торговать акциями Coinbase на фоне бума криптовалюты
Поскольку цена на такие криптовалюты, как Bitcoin и Ethereum, взлетела до уровней рекордных максимумов на прошлой неделе, криптовалютным акциям также удалось подняться на фоне волны роста.
Одной из самых известных криптовалютных акций является Coinbase – криптобиржа, участники которой могут покупать, продавать, получать, хранить и отправлять всевозможные криптовалюты.
Хотя в свой первый торговый день акции достигли рекордного уровня в 429 долларов, в течение следующих месяцев они упали более чем на 50%, достигнув рекордно низкого уровня в 207 долларов.
Однако теперь, когда акции Coinbase выросли почти на 60%, а аналитики прогнозируют обновление рекордных максимумов, Вам определенно стоит обратить внимание на данную акцию.
|Акция:
|Coinbase
|Биржа:
|NASDAQ
|Символ на счете Invest.MT5:
|COIN.US
|Символ на счете Trade.MT5:
|#COIN.US
|Дата идеи:
|3 ноября 2021 г.
|Период:
|3 - 6 месяцев
|Уровень входа на рынок:
|$350
|Целевой уровень:
|$500
|Уровень Stop Loss:
|$265
|Размер позиции на счете Invest.MT5:
|Макс. 5%
|Риск:
|Высокий
*Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.
*Счет Trade.MT5 благодаря CFD (контракт на разницу) позволяет получать выгоду от торговли при любом направлении движения цены на акции. Это значит, что Вы можете торговать как длинными, так и короткими позициями, потенциально получая прибыль как от роста, так и падения цен на акции. Узнайте больше о CFD из нашей статьи "Что такое CFD или контракт на разницу?".
Источник: Admirals Спецификация контракта
Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.
Почему стоит торговать акциями Coinbase?
Есть множество причин, по которым настроения на Wall Street становятся все более оптимистичными в отношении акций Coinbase. Давайте разберем несколько из них.
Причина 1: Популярность криптовалют – это плюс для Coinbase
Основным источником доходов Coinbase является комиссия с криптовалютных транзакций, осуществляемых пользователями. Если Вы уверены в долгосрочных перспективах роста популярности криптовалют, то такие биржи, как Coinbase, будут получать выгоду от увеличения объема транзакций.
Причина 2: Регулирование криптовалюты
Для многих инвесторов по-прежнему слабое регулирование криптовалюты является проблемой. Однако правительства всего мира, в том числе администрация Джо Байдена, говорят о необходимости регулирования этого сектора. На самом деле это хорошо, поскольку данные меры помогут повысить доверие к данному сектору.
Причина 3: Facebook показал свое доверие Coinbase
Facebook объявил о партнерстве с Coinbase для запуска собственного цифрового криптокошелька под названием Novi. Coinbase станет партнером, в обязанности которого будет входить безопасное хранение криптовалюты пользователей с помощью программного обеспечения Coinbase Custody.
Причина 4: Coinbase запустит собственную торговую площадку NFT
За последний год спрос на NFT, или невзаимозаменяемые токены, резко вырос. Например, общий объем продаж NFT в прошлом году составил 250 млн долларов. В этом году объем составляет более 2 млрд долларов на текущий момент. Крупные компании, такие как eBay, принимают в этом участие также, как и Coinbase.
План заключается в том, чтобы Coinbase NFT стала одноранговой торговой площадкой для упрощения создания, покупки и демонстрации NFT. Хотя площадка еще не запущена, в список ожидания в первый день уже поступил 1 миллион заявок.
Каков прогноз аналитиков по акциям Coinbase?
Согласно опросу Wall Street Journal, в настоящее время количество аналитиков, рекомендующих покупать акции, больше тех, кто рекомендует их продавать. Кроме этого, количество аналитиков, рекомендующих покупать акции, выросло за последний месяц.
Источник: WSJ, 2 ноября 2021 г.
Среди опрошенных аналитиков максимальная целевая цена на акции Coinbase в течение следующих 12 месяцев составляет 600 долларов, самая низкая – 250 долларов, при этом среднее значение составляет 376,85 долларов.
Пример торговой идеи акциями Coinbase
Пример торговой идеи Coinbase может быть следующим:
- Купить акции при поднятии цены выше уровня в 350 долларов.
- Поставить цель выше уровня рекордного максимума в 500 долларов.
- Установить стоп-лосс на уровне 265 долларов.
- Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета.
- Период = 3-6 месяцев
- Если Вы покупаете 1 акцию Coinbase:
- Если цель достигнута = 150 долларов прибыли.
- Если достигнут стоп-лосс = 85 долларов убытка.
Управление рисками – один из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка.
Приведенные выше цифры были рассчитаны с помощью Торгового калькулятора Admirals, используя который Вы можете рассчитать свою прибыль или убыток, а также какие комиссии вам необходимо будет заплатить. Это отличный инструмент для трейдеров!
Как купить акции Coinbase за 4 шага
С Admirals Вы можете покупать акции американских компаний, таких как Coinbase, с комиссией всего в 0,02 доллара США за транзакцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США.
- Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера.
- Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу.
- Введите Coinbase в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика.
- Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.
Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.
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У Вас иное мнение относительно движения Coinbase?
Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном видении и опыте автора.
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