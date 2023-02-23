Торговля акциями Cisco Systems после публикации отчета за II квартал

Февраль 23, 2023 13:05

Cisco Systems, основанная в 1984 году, является одной из ведущих компаний в области технологий. Фактически, это одна из крупнейших компаний на рынке телекоммуникационного оборудования, деятельность которой также распространяется и на другие сектора, включая сетевые продукты, программное обеспечение, сетевую безопасность и инфраструктуру и многое другое.

В своем последнем отчете о прибылях и убытках за второй финансовый квартал Cisco удивила инвесторов своим годовым прогнозом. Узнайте больше о последних результатах Cisco, о прогнозах аналитиков в отношении акций и о том, как ими торговать.

Акция: Cisco Systems Символ на счете Invest.MT5: CSCO Дата идеи: 21 февраля 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $52,00 Целевой уровень: $64,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView - Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Отчет Cisco о доходах за II квартал

Вот ключевые цифры из последнего отчета о доходах Cisco за второй квартал:

Прибыль на акцию составила 88 центов вместо ожидаемых 86 центов

Выручка составила $13,59 млрд вместо ожидаемых $13,43 млрд

Общий рост выручки составил 7% по сравнению с прошлым годом

Чистая прибыль снизилась на 7%

Выручка подразделения Secure Agile Networks выросла на 14%, составив $6,75 млрд и превзойдя ожидания аналитиков

Выручка Webex снизилась на 10 % и не оправдала ожиданий аналитиков

Прогноз на 2023 финансовый год был изменен с ростом выручки от 9% до 10,5%

Результаты Cisco как по прибыли на акцию, так и по доходам превзошли ожидания рынка. Крупнейшее подразделение сетевой компании Secure Agile Networks предоставляет продукты для центров обработки данных. Выручка компании составила 6,75 млрд долларов США, что намного выше прогнозировавшихся аналитиками 6,52 млрд долларов США.

Однако выручка подразделения Internet for the Future оказалась ниже, чем в прошлом квартале, и не оправдала ожиданий аналитиков. Доход от продуктов и услуг Webex снизился на 10% и также не оправдал ожиданий аналитиков.

Инвесторы были удивлены тем, что Cisco изменила свой прогноз на 2023 финансовый год. В настоящее время она прогнозирует рост выручки от 9% до 10,5% и более высокую прибыль на акцию, что значительно превзошло ожидания аналитиков.

Хотя акции первоначально подскочили из-за улучшенного прогноза на год, Cisco заявила, что ее количество незавершенных работ по аппаратному и программному обеспечению увеличилось. Это связано с проблемами с поставками и может повлиять на рост выручки акций за год и цену акций, если компании не удастся с этим справиться.

Акции Cisco: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 8 из них рекомендуют покупать акции Cisco, 9 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Cisco составляет 100,00 долларов США, а самая низкая – 46,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Cisco составила 59,63 доллара США.

Источник: TipRanks, 21 февраля 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Cisco

Пример торговой идеи акциями Cisco может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 52,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже 23-летнего максимума около 64,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Cisco:

Если цель достигнута = 120,00 долларов США прибыли (($64,00 - $52,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что в прошлом году акции обвалились более чем на 25%.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Cisco составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Cisco за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Cisco, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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