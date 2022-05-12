Торговля акциями BP после публикации отчета о прибыли компании

Май 12, 2022 13:26

До сих пор в этом году энергетическим компаниям удавалось «обходить» более широкие индексы фондового рынка, в основном благодаря росту цен на нефть и ограничений, коснувшихся поставов энергоносителей.

От этого заметно выиграли энергетические компании, как, например, BP, которая сообщила о прибыли в размере 6,2 млрд долларов США за первые три месяца года, что является самой высокой прибылью компании за квартал за последнее десятилетие.

Узнайте больше о прогнозах аналитиков по акциям BP и о том, как ими торговать, в нашей статье.

Акция: BP PLC Биржа: LSE Символ на счете Invest.MT5: BP Дата идеи: 11 мая 2022 г. Период: 1 - 12 месяцев Уровень входа на рынок: GBX 431, 00 Целевой уровень: GBX 491,0 0 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать акциями BP?

Недавний скачок цен на энергоносители способствовал увеличению доходов большинства крупных нефтяных компаний. В последнем отчете о прибылях и убытках нефтяной гигант BP сообщил о прибыли в размере 6,2 млрд долларов благодаря «торговле нефтью и газом, превзошедшей все ожидания».

Тем не менее, такая прибыль заставила многих задуматься о введении налога на непредвиденную прибыль, чтобы помочь британским домохозяйствам справиться с текущим кризисом, связанным с растущей стоимостью жизни. Налог на непредвиденную прибыль — это сбор, взимаемый с компаний, которые получили прибыль благодаря какому-то обстоятельству, за который они не несут ответственности.

Пока правительство Великобритании выступало против введения такого налога, но канцлер казначейства заявил, что введение будет возможным, если энергетические компании не будут должным образом реинвестировать эту прибыль. На данный момент инвесторы готовы брать на себя этот риск, так как акции BP выросли на 20% в этом году (на момент написания статьи).

Поскольку цены на энергоносители, согласно прогнозам аналитиков, продолжать расти, инвесторы предпочли сосредоточиться на компаниях энергетического сектора. Даже Уоррен Баффет купил в этом году акции американской энергетической компании Occidental Petroleum на один миллиард долларов.

BP также объявила о стимулах для инвесторов, таких как выкуп акций, план инвестировать 18 млрд фунтов стерлингов в операции с экологически чистым и ископаемым топливом и увеличить свои годовые дивиденды на 4% до 2025 года.

Акции BP : прогноз аналитиков

Согласно аналитикам, опрошенным FT.com, в настоящее время акции имеют 4 рейтинга «покупать», 15 – «outperform» («потенциал выше среднерыночного»), 6 – «удерживать», 1 – «underperform» («потенциал ниже среднерыночного») и 0 рейтингов «продавать».

В соответствии с прогнозом 21 опрошенного аналитика на следующие 12 месяцев, самая высокая целевая цена акций BP составляет 715,96 фунтов стерлингов, самая низкая – 383,52 фунтов стерлингов, а средняя целевая цена составляет 491,36 фунтов стерлингов.

Источник: FT.com, 10 мая 2022 г.

Пример торговой идеи акциями BP

Пример торговой идеи акциями BP может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 431,00 фунтов стерлингов

Поставить цель на уровне средней целевой цены аналитиков в 491,00 фунт стерлингов

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-12 месяцев

Движение к уровню средней целевой цены принесет потенциальную прибыль почти в 14%.

Некоторые инвесторы могут выбрать в качестве цели самый высокий целевой уровень аналитиков в 715,00 фунтов стерлингов, который находится рядом с историческим максимумом и может принести потенциальную прибыль в размере более 66% за гораздо более длительный период времени.



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост. Энергетический рынок и акции нефтяных компаний, как правило, более волатильны, чем другие голубые фишки.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Как купить акции BP за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции BP и акции других британских компаний с выгодной комиссией всего в 0,1% от стоимости сделки и минимальной комиссией всего в 1 фунт стерлингов.

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платформу. Введите BP в нижней части окна «Обзора рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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