Торговля акциями Boeing на фоне отчета за III квартал и новой сделки по приобретению самолетов

Декабрь 15, 2022 11:34

В своем последнем отчете о прибылях и убытках за третий квартал компания Boeing сообщила о крупных убытках. Тем не менее это не помешало акциям подняться более чем на 60% от уровня годовых минимумов.

Узнайте больше о квартальных убытках Boeing в размере 3,3 млрд долларов США, новой многомиллиардной сделке по приобретению самолетов компаниями Air India и United Airlines, прогнозах аналитиков и последних действиях хедж-фондов в отношении акций.

Акция: Boeing Co. Символ на счете Invest.MT5: BA Дата идеи: 13 декабря 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $190,00 Целевой уровень: $281,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Плюсы и минусы торговли акциями Boeing

Boeing — аэрокосмическая компания, получающая доходы из нескольких источников, разделенных на четыре категории:

Доставка коммерческих самолетов Оборона, космос и безопасность Инфраструктурная поддержка Boeing Capital (вопросы финансирования проектов)

В своем последнем отчете о прибылях и убытках за третий квартал Boeing объявил об убытках в размере 2,8 млрд долларов США, полученном в подразделении по вопросам обороны, космоса и безопасности. Крупнейшим клиентом Boeing в этой категории является Министерство обороны США, поставляющее военное оружие и самолеты.

В первую очередь убытки связаны с контрактом Air Force One, заключенным с администрацией Трампа. Поскольку это контракт с фиксированной ценой, он не учитывает изменения уровня инфляции. В связи с ростом стоимости материалов и рабочей силы во всем мире Boeing был вынужден нести убытки.

Тем не менее подразделение, занимающееся доставкой коммерческих самолетов, увеличило свой квартальный доход до 6,3 млрд долларов США благодаря поставке нескольких новых коммерческих самолетов Boeing 787. Поставка этих самолетов возобновилась после двухлетней паузы со стороны FAA из соображений безопасности.

Кроме того, Boeing объявил о новой сделке с Air India, вторым по величине перевозчиком в Азии после Китая. Авиакомпания готовит заказ на 500 самолетов у Boeing и ее европейского конкурента Airbus. Также есть сообщения о крупной сделке с United Airlines по приобретению самолета 787 Dreamliner.

Существуют некоторые опасения, которые могут повлиять на цену акций компании. В частности, отношения США с Китаем. Исторически на долю Китая приходилось более 20% коммерческих доходов Boeing. Однако недавние санкции Пекина в отношении одного из руководителей оборонного предприятия Boeing сказываются на его доходах со стороны Китая.

Акции Boeing и хедж-фонды

Согласно последнему отчету 13F о 462 хедж-фондах, представленного Комиссии по ценным бумагам и биржам, хедж-фонды увеличили объемы своих позиций по акциям Boeing на 201 тысячу акций за последний квартал.

С начала года наблюдалась общая тенденция к увеличению объемов акций BA из квартала в квартал. Однако это может быть связано с тем, что с 2019 по 2020 год цена акций упала на 80%.

Источник: TipRanks, 13 декабря 2022 г.

Акции Boeing: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 12 из них рекомендуют покупать акции Boeing, 3 – удерживать и 1 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Boeing составляет 281,00 доллар США, а самая низкая – 121,00 доллар США.

Средняя целевая цена для акций Boeing составила 198,73 доллара США.

Источник: TipRanks, 13 декабря 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Boeing

Пример торговой идеи акциями Boeing может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 190,00 долларов США

Поставить цель на уровне самой высокой целевой цены аналитиков в 281,00 доллар США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Boeing:

Если цель достигнута = 910,00 долларов США прибыли ($281,00 - $190,00 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, что в этом году акции Boeing однажды упали на 50%.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Boeing составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Boeing за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Boeing, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5 Web. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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