Как торговать акциями Bank of America на фоне высокой прибыли в третьем квартале

Октябрь 20, 2022 11:25

Сезон отчетности снова начался, и в понедельник Bank of America опубликовал свои результаты за третий квартал.

Несмотря на снижение стоимости акций на 29% с начала года на прошлой неделе, цена акций Bank of America выросла более чем на 6% во время первой торговой сессии текущей недели, так как прибыль за третий квартал значительно превзошла ожидания.

Узнайте, как торговать акциями Bank of America, ниже!

Акция: Bank of America Corp. Символ на счете Invest.MT5: BAC Дата идеи: 18 октября 2022 г. Период: 6 - 12 месяцев Уровень входа на рынок: $36,00 Целевой уровень: $41,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит купить акции Bank of America?

Нынешний экономический климат представляет собой загадку для тех, кто рассматривает возможность инвестирования в акции банков, таких как Bank of America.

Многие страны, похоже, находятся на грани рецессии, и США, где уже два квартала подряд наблюдается отрицательный рост ВВП, не являются исключением. Рецессия обычно сильно бьет по акциям банков, поскольку число дефолтов по кредитам, как правило, увеличивается.

Однако плюсом для банков является то, что впервые за более чем десятилетие процентные ставки растут, и растут быстро. Естественно, более высокие процентные ставки являются хорошей новостью для вкладчиков, которые зарабатывают больше от своих сберегательных счетов, но это также является хорошей новостью и для банков.

После мирового экономического кризиса 2008 года банки были вынуждены работать с самыми низким процентными ставками в истории. Недавнее повышение ставок не только делает сберегательные вклады более привлекательными для потребителей (увеличивая банковские депозиты), но и позволяет банкам получать больше доходов от погашения кредитов.

Это стало отчетливо видно в результатах Bank of America за третий квартал. Банк сообщил о прибыли на акцию в размере 0,81 доллара США при выручке в размере 24,50 млрд долларов США, превзойдя ожидаемые 0,78 и 23,56 миллиарда долларов США соответственно. Хотя следует отметить, что, хотя прибыль на акцию превзошла ожидания, фактически она упала на 4,7% в годовом исчислении.

В то время как комиссии за инвестиционно-банковские услуги упали на 46% в годовом исчислении, отражая проблемы всей отрасли, а общий доход, не связанный с получением процентов, упал на 8%, чистый процентный доход вырос более чем на 24% до 13,8 млрд долларов США благодаря более высоким ставкам. Это увеличение не только помогло Bank of America превзойти рыночные ожидания, но и собственный прогноз по чистому процентному доходу на квартал.

Учитывая, что процентные ставки, согласно прогнозам, продолжат расти, чистый процентный доход Bank of America также, скорее всего, будет увеличиваться в текущем квартале. Но, как мы подчеркивали выше, банковскую отрасль, вероятно, ждут тяжелые времена. В частности, Bank of America, похоже, готовится к сложным условиям, увеличив свои резервы на возможные потери по ссудам на 375 млн долларов США, что на 72% больше, чем в предыдущем квартале.

Акции Bank of America: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 10 из них рекомендуют покупать акции Bank of America, 5 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Bank of America составляет 51,00 доллар США, а самая низкая – 28,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Bank of America составила 41,03 доллара США, т.е. рост более чем на 20% от текущих уровней.

Источник: TipRanks – 18 октября 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Bank of America

Пример торговой идеи акциями Bank of America может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены до уровня 36,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 41,00 доллара США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 6-12 месяцев

Если вы покупаете 25 акций Bank of America:

Если цель достигнута = 125,00 долларов США прибыли ($41,00 - $36,00 * 25 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая высокий уровень волатильности мировых фондовых рынках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию; при этом минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Bank of America за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции компании Bank of America и более 4300 других публичных компаний. Чтобы начать инвестировать в акции Bank of America, выполните следующие шаги:

Откройте счет Invest.MT5, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Инвестировать» рядом со своим счетом, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции Bank of America в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: WebTrader от Admirals, Bank of America, Daily. Диапазон данных: 22 февраля 2022 г. – 17 октября 2022 г. по состоянию на 17 октября 2022 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Bank of America?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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