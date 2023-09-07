Торговля акциями Baidu на фоне запуска чат-бота Ernie и ИИ-приложений

Сентябрь 07, 2023 11:51

Новый чат-бот Ernie, похожий на ChatGPT, получил одобрение для публичного пользования и занял первое место по популярности в магазине приложений Apple в Китае. Разрешение, полученное от Пекина, подтвердило мягкую позицию в отношении искусственного интеллекта и позволило Baidu выпустить множество ИИ-приложений.

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Акция: Baidu Inc ADR Символ на счете Invest.MT5: BIDU Дата идеи: 5 сентября 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $155,00 Целевой уровень: $222,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Новый чат-бот Ernie от Baidu и ИИ-приложения

С тех пор как чат-бот Ernie от Baidu был одобрен для публичного пользования, компания запустила 10 новых приложений на основе искусственного интеллекта. Чат-бот Ernie был запущен 16 марта, но был доступен только для его разработчиков и 1,5 миллионов участников из списка ожидания. После этого руководство Китая заявило о необходимости развития отечественных технологий на основе искусственного интеллекта и одобрило чат-бот для публичного использования.

15 августа вступили в силу правила Китая в отношении регулирования услуг искусственного интеллекта. В последнем отчете о финансовых результатах генеральный директор Baidu Робин Ли заявил, что новые правила больше «продвигают инновации, чем ограничивают их через регулирование». С тех пор китайские компании начали активно разрабатывать и выпускать продукты генеративного искусственного интеллекта.

На данный момент более 6 миллионов пользователей воспользовались ИИ-инструментами Baidu, которые находятся в его облачном продукте, похожем на Google Drive. Некоторые из продуктов генеративного искусственного интеллекта, выпущенных Baidu, могут помочь в управлении дорожным движением, логистике в сфере добычи угля, финансовых исследованиях и обработке текстов.

Хотя популярность концепции ИИ растет, трудно определить, какое финансовое влияние она окажет. С тех пор, как Baidu анонсировала своего чат-бота и приложения, другие китайские компании, такие как Alibaba сделали то же самое, подчеркнув, насколько высоко конкурента эта сфера.

Кроме того, еще одна проблема заключается в том, что, хотя сейчас китайское правительство занимает более активную позицию в отношении ИИ, в будущем ситуация может легко измениться, поскольку в прошлом оно резко меняло правила. Вот почему китайские акции, котирующиеся в США, как правило, имеют более высокий уровень волатильности, чем американские «голубые фишки».

Акции Baidu: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 12 из них рекомендуют покупать акции Baidu, 2 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Baidu составляет 222,00 доллара США, а самая низкая – 149,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Baidu составила 185,07 доллара США.

Источник: TipRanks, 5 сентября 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Baidu

Пример торговой идеи акциями Baidu может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого в прошлом месяце, на уровне 155,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 222,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Baidu:

Если цель достигнута = 670,00 долларов США прибыли (($222,00 - $155,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, насколько волатильными бывают китайские акции.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Baidu составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Baidu за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких китайских компаний, котирующихся на фондовых биржах США, как Baidu, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер!

Источник: Admirals MetaTrader 5, Baidu, Monthly. Диапазон данных: январь 2014 г. — сентябрь 2023 г. по состоянию на 5 сентября 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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