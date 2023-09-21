Как торговать Apple в условиях высокого спроса на новый iPhone
На прошлой неделе во время своего ежегодного мероприятии Apple представила новые модели iPhone. Хотя некоторых последние обновления смартфона, возможно, не впечатлили, компания Apple увидела всплеск предварительных заказов. Сможет ли высокий спрос оживить цену акций технологического гиганта?
Узнайте больше об этом и о том, что аналитики прогнозируют в отношении акций.
|Акция:
|Apple Inc
|Символ на счете Invest.MT5:
|AAPL
|Дата идеи:
|18 сентября 2023 г.
|Период:
|6 - 12 месяцев
|Уровень входа на рынок:
|$185,00
|Целевой уровень:
|$208,00
|Размер позиции на счете Invest.MT5:
|Макс. 5%
|Риск:
|Высокий
- Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.
Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.
Спрос на новые iPhone превышает предложение
В последние недели крупнейшая в мире компания испытывала трудности на фондовом рынке: с начала августа цена ее акций упала более чем на 9%.
Даже долгожданного события Apple 12 сентября, на котором были представлены новейшие модели iPhone, оказалось недостаточно, чтобы изменить ситуацию, поскольку инвесторы высказали обеспокоенность по поводу общего спроса на флагманский продукт компании.
Тем не менее, акции Apple начали неделю хорошо, поскольку сейчас инвесторы с оптимизмом смотрят на спрос на последние модели iPhone. Всплеск предварительных заказов привел к тому, что сроки поставки iPhone 15 Pro Max на некоторых рынках были отсрочены на несколько недель.
Такой высокий спрос может обеспечить хорошие показатели компании в последнем квартале года, который у Apple всегда получается самым сильным. Тем не менее, некоторые аналитики по-прежнему скептически относятся к вероятности нового iPhone стимулировать рост акций из-за отсутствия серьезных обновлений, а также серьезного повышения цен на последние модели.
Давайте подробнее разберем, что аналитики прогнозируют для акций на ближайшие месяцы.
Акции Apple: прогноз аналитиков
По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 22 из них рекомендуют покупать акции Apple, 8 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Apple составляет 240,00 долларов США, а самая низкая – 167,00 долларов США.
Средняя целевая цена для акций Apple составила 208,10 доллара США.
Пример торговой идеи акциями Apple
Пример торговой идеи акциями Apple может быть следующим:
- Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 185,00 долларов США
- Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 208,00 долларов США
- Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета
- Период = 6-12 месяцев
- Если вы покупаете 15 акций Apple:
- Если цель достигнута = 345,00 долларов США прибыли (($208,00 - $185,00) * 15 акций).
Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, насколько неоднозначны мнения аналитиков в отношении акций.
Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.
Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 15 акций Apple составит 0,30 доллара США (0,02 доллара США * 15 акций) за транзакцию.
Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!
Как купить акции Apple за 4 шага
С Admirals Вы можете покупать акции американских компаний с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.
- Откройте инвестиционный счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard.
- Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу MetaTrader.
- Введите название акции Apple в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график.
- Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, введите количество акций Apple, которые хотите приобрести, и нажмите «Купить», чтобы открыть ордер!
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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.
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