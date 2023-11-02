Как торговать акциями AMD на фоне результатов третьего квартала

Ноябрь 02, 2023 13:05

В этом году акции компаний, занимающихся производством микросхем, привлекли к себе много внимания из-за увеличения спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта. Повысит ли новый источник доходов корпоративную прибыль или еще слишком рано судить об этом? Узнайте больше о последнем отчете AMD о прибылях и убытках, результатах за третий квартал и прогнозах аналитиков относительно акций компании.

Акция: Advanced Micro Devices Inc Символ на счете Invest.MT5: AMD Дата идеи: 1 ноября 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $100,00 Целевой уровень: $155,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Результаты AMD за третий квартал 2023 финансового года

Вот ключевые цифры из отчета AMD о доходах за третий квартал:

Прибыль на акцию составила 70 центов вместо ожидаемых 68 центов

Выручка составила $5,8 млрд вместо ожидаемых $5,7 млрд

Выручка выросла на 4% по сравнению с прошлым годом

Выручка от игрового сектора упала на 8%

Выручка от сектора встраиваемых систем упала на 5%

Выручка от клиентского сектора (персональные компьютеры) выросла на 42%

По прогнозам компании, продажи в четвертом квартале составят $6,1 млрд по сравнению с прогнозируемыми $6,37 млрд

Согласно прогнозу, доход от графических процессоров в центрах обработки данных в 2024 году составит $2 млрд

AMD превзошла ожидания аналитиков как по прибыли на акцию, так и по выручке. Однако после публикации отчета о прибылях и убытках, акции упали из-за более слабого, чем ожидалось, прогноза по продажам в четвертом квартале. AMD прогнозирует объемы продаж в 6,1 млрд долларов США, в то время как рынок ожидал 6,37 млрд долларов США, но причин для более низкого прогноза не было. Выручка в большинстве секторов компании снизилась, но отличные результаты в клиентском секторе помогли повысить общие показатели.

Хотя неоднозначный отчет первоначально привел к снижению стоимости акций, цена восстановилась после того, как AMD объявила свой прогноз по новой серии микросхем MI300, которая призвана бросить вызов доминирующей позиции Nvidia в секторе искусственного интеллекта. AMD полагает, что объемы продаж этих микросхем в 2024 году могут превысить 2 млрд долларов США. Микросхемы AMD используются для обучения и развертывания моделей генеративного искусственного интеллекта.

Улучшенные прогнозы продаж серии ИИ-микросхем обусловлены тем, что теперь компания готова производить чипы в больших объемах, при этом у AMD уже есть обязательства по закупкам, хотя мы не знаем, какая часть из прогноза в 2 млрд долларов США является фактическими обязательствами. Неоднозначный отчет побудил некоторых аналитиков снизить целевую цену по акциям AMD.

Важно учитывать, что работа в сфере искусственного интеллекта, может создать большой ажиотаж вокруг акций такой компании и привести к тому, что их цена достигнет уровней, не соответствующих фундаментальным показателям компании. Некоторые аналитики снизили свои прогнозы по стоимости акций, принимая во внимание более низкие показатели доходов в игровом секторе и подразделении встраиваемых систем — это достаточно тревожная тенденция, если она продолжится.

Акции AMD: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 22 из них рекомендуют покупать акции AMD, 7 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций AMD составляет 155,00 долларов США, а самая низкая – 95,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций AMD составила 131,29 доллара США.

Источник: TipRanks, 1 ноября 2023 г.

Пример торговой идеи акциями AMD

Пример торговой идеи акциями AMD может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого ценой после публикации отчета компании, на уровне 100,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 155,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций AMD:

Если цель достигнута = 550,00 долларов США прибыли (($155,00 - $100,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая более высокий уровень волатильности акций в сфере ИИ.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций AMD составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции AMD за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как AMD, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader 5, AMD, Monthly. Диапазон данных: с января 2016 г. по ноябрь 2023 г. по состоянию на 1 ноября 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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