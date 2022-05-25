Торговля акциями AMD на фоне бума полупроводниковой промышленности

Май 25, 2022 16:25

Полупроводниковые микросхемы являются неотъемлемыми компонентами большинства электронных продуктов, электромобилей, телефонов, ноутбуков, а также широко используются в робототехнике и инфраструктуре облачных вычислений.

Консалтинговая фирма McKinsey & Company прогнозирует, что к 2030 году полупроводниковая промышленность будет оцениваться в один триллион долларов.

Акции полупроводниковых компаний не стали исключением из правил, обвалившись во время падения мирового фондового рынка в первом квартале этого года, в связи с чем в настоящий момент некоторые из них торгуются на очень интересных ценовых уровнях.

Узнайте, как торговать акциями Advanced Micro Devices (AMD) в нашей статье.

Акция: Advanced Micro Devices Inc Биржа: NASDAQ Символ на счете Invest.MT5: AMD Дата идеи: 25 мая 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $96,00 Целевой уровень: $134,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Почему стоит торговать акциями AMD ?

Advanced Micro Devices (AMD) – американская компания по производству полупроводников, базирующаяся в Калифорнии. Продукция компании включает наборы микросхем для материнских плат, микропроцессоры, графические процессоры и другие типы полупроводниковых микросхем.

По данным McKinsey & Company, к 2030 году полупроводниковая промышленность будет оцениваться в 1 трлн долларов США. Ожидается, что около 70% роста придется на три отрасли, включая автомобилестроение, хранение данных и беспроводную связь.

Источник: McKinsey & Company, 25 мая 2022 г.

Хотя полупроводниковая отрасль конкурентоспособна, последний отчет AMD о доходах (за первый квартал 2022 г.) предоставил интересную точку зрения. Главные выводы отчета о доходах от CNBC включают следующее:

Прибыль на акцию выросла на 117% в годовом исчислении

Выручка выросла на 71% в годовом исчислении

В этом квартале прогнозируется объем продаж на сумму 6,5 млрд долларов США, что выше оценок аналитиков, составивших 6,38 млрд долларов США

Рост продаж на 71% в первом квартале 2022 года

Фактически, все бизнес-сегменты AMD продемонстрировали значительный рост, в то время как компания указывает на то, что она также отвоевывает долю рынка у Intel в индустрии ПК. Также наблюдался заметный рост подразделения, занимающегося изготовлением процессоров по индивидуальному заказу, из-за роста потребительского спроса на PlayStation 5 и Xbox One.

AMD также заявила, что ее выручка выросла бы только на 55%, если бы она не включала шестинедельный доход от приобретения Xilinx. Но несмотря на впечатляющий отчет о прибылях и убытках, акции компании упали почти на 50% от уровня рекордного максимума в 164,46 доллара США, зафиксированного в ноябре 2021 года.

Одним из основных факторов, влияющих на цену акций технологических компаний, является рост процентных ставок в мире. Поскольку из-за этого увеличивается стоимость кредитов, это может повлиять на объемы будущего роста, оценку стоимости компании и, следовательно, на цену акций.

Акции AMD: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 13 из них рекомендуют покупать акции, 9 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена акций AMD составляет 200,00 долларов США, а самая низкая - 100,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций AMD составила 134,47 доллара США, т.е. рост более чем на 41% от текущий уровней.

Источник: TipRanks, 25 мая 2022 г.

Пример торговой идеи акциями AMD

Пример торговой идеи акциями AMD может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 96,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 134,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций AMD:

Если цель достигнута = 380,00 долларов США прибыли ( $134,00 - $96,00 *10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавние массовые продажи на мировых фондовых рынках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций AMD составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар!

Как купить акции AMD за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как AMD, с комиссией всего в 0,02 доллара США за транзакцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США.

Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите AMD в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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