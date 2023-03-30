Торговля акциями Amazon в условиях оптимизации затрат

Март 30, 2023 12:06

Большинство крупных технологических компаний объявили о введении мер по сокращению расходов, поскольку экономика замедляется, а стоимость кредитов становится дороже из-за роста инфляции и процентных ставок.

Узнайте больше об оптимизации затрат Amazon, как это может повлиять на цену ее акций, а также, какой на этот счет прогноз у аналитиков.

Акция: Amazon Символ на счете Invest.MT5: AMZN Дата идеи: 27 марта 2022 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $103,00 Целевой уровень: $136,00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Торговля акциями Amazon в условиях оптимизации затрат

Во внутреннем распоряжении, отправленном генеральным директором Amazon Энди Джасси сотрудникам на прошлой неделе, подробно описаны планы компании по сокращению 9000 рабочих мест в таких подразделениях, как облачные вычисления, реклама и управление персоналом. Это будет сделано вдобавок к уже объявленному сокращению 18 000 рабочих мест в отделах кадров, розничной торговли и устройствах.

Гигант в сфере электронной коммерции пытается оптимизировать свои расходы из-за неопределенности будущего. Теперь основное внимание уделяется тому, чтобы стать бережливее, но по-прежнему инвестировать в долгосрочные проекты и улучшение опыта потребителей. Это крупнейшие увольнения за 28-летнюю историю компании, которые произошли после огромного роста расходов во время пандемии, в результате чего штат сотрудников превысил 1,6 миллиона человек.

Замедление роста ее основного розничного бизнеса также повлияло на решение активировать мораторий на найм и закрыть некоторые экспериментальные проекты. Замедление роста, более высокие расходы и неопределенные экономические перспективы – все это оказало давление на большинство технологических компаний.

По мнению некоторых аналитиков, эти меры по сокращению расходов могут увеличить прибыльность Amazon. Аналитик Morgan Stanley Брайан Новак заявил, что прибыль до вычета налогов, вероятно, поможет подразделению Amazon Web Services подняться на 100 базисных пунктов.

Другие аналитики рекомендуют по удерживать акции из-за влияния роста затрат как на бизнес, так и на потребителей. Хотя сокращение рабочих мест, скорее всего, поможет сократить расходы, сам факт того, что это происходит, показывает, что компания испытывает трудности или будет испытывать трудности, согласно прогнозам.

В то время как Amazon Web Services является крупнейшим поставщиком облачных вычислений в мире, приносящим компании значительный доход, остальные продукты и услуги Amazon сильно зависят от здоровья потребителя. Анализ макроэкономической среды так же важен, как и анализ основных показателей компании для таких акций, как Amazon.

Акции Amazon: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 37 из них рекомендуют покупать акции Amazon, 1 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Amazon составляет 192,00 долларов США, а самая низкая – 106,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Amazon составила 136,86 доллара США.

Источник: TipRanks, 27 марта 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Amazon

Пример торговой идеи акциями Amazon может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше максимума, достигнутого после публикации отчета компании, на уровне 103,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 136,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Amazon:

Если цель достигнута = 330,00 долларов США прибыли (($136,00 - $103,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая причину, по которой Amazon и крупные технологические компании сокращают расходы — замедление экономики.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Amazon составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Amazon за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Amazon, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна «Обзор рынка» и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно «Новый ордер», где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Amazon, Monthly. Диапазон данных: с 1 июля 2011 г. по 27 марта 2023 г. по состоянию на 27 марта 2023 г. Прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

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