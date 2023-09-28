Торговля Amazon на фоне новостей о инвестициях в Anthropic, стартап в сфере ИИ

Сентябрь 28, 2023 12:10

Крупнейший в мире облачный оператор и гигант розничной торговли Amazon объявил об инвестициях в размере 4 миллиардов долларов США в стартап Anthropic, занимающийся разработками в сфере искусственного интеллекта в Сан-Франциско. Узнайте больше об инвестициях Amazon в конкурента ChatGPT и прогнозах аналитиков по акциям.

Акция: Amazon.com Inc Символ на счете Invest.MT5: AMZN Дата идеи: 25 сентября 2023 г. Период: 1 - 6 месяцев Уровень входа на рынок: $133?00 Целевой уровень: $230?00 Размер позиции на счете Invest.MT5: Макс. 5% Риск: Высокий

Счет Invest.MT5 позволяет покупать реальные акции, торгующиеся на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

Источник: TradingView . Past performance is not a reliable indicator of future performance or results.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Amazon инвестировала $4 млрд в Anthropic, стартап в сфере ИИ

Хотя Amazon управляет крупнейшей в мире облачной сетью (AWS), она медленнее, чем ее конкуренты, начала заниматься разработкой и внедрением технологий искусственного интеллекта. Теперь ситуация изменилась: Amazon планирует инвестировать 4 млрд долларов США в стартап Anthropic в области искусственного интеллекта, базирующийся в Сан-Франциско.

Anthropic была основана бывшими руководителями OpenAI. Первоначально в рамках сделки стартап получит $1,25 млрд, , а затем дополнительно еще $2,75 млрд. Основное внимание уделяется обучению языковых моделей Amazon на микросхемах, приобретенных Amazon.

Генеральный директор Amazon Энди Ясси объяснил, что Amazon получит доступ к технологиям искусственного интеллекта Anthropic и планирует включить их в свое облачное предложение. Сюда входит Amazon Bedrock, новый продукт AWS, который позволяет компаниям создавать генеративные модели искусственного интеллекта, и AWS Trainium, микросхемы для обучения моделей языка.

Amazon Business — один из самых быстрорастущих сервисов компании, но пока неизвестно, как Amazon будет монетизировать использование ИИ через свои сервисы. Хотя это может улучшить качество существующих продуктов, инвесторы хотят знать, повлияет ли это на прибыль Amazon.

Инвесторов больше беспокоят планы Amazon включить ограниченное количество рекламы в Amazon Prime Video. Поскольку пользователи этого сервиса уже платят за подписку, некоторые опасаются, что из-за добавления рекламы они уйдут к конкурентам, таким как Netflix, Apple TV+, Disney+ и т. д., что может негативно сказаться на базе пользователей Amazon и, следовательно, на доходе от потокового сервиса.

Акции Amazon: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 39 из них рекомендуют покупать акции Amazon, 1 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Amazon составляет 230,00 долларов США, а самая низкая – 140,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Amazon составила 176,18 доллара США.

Источник: TipRanks, 25 сентября 2023 г.

Пример торговой идеи акциями Amazon

Пример торговой идеи акциями Amazon может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены 133,00 долларов США

Поставить цель чуть ниже самой высокой целевой цены аналитиков на уровне 230,00 долларов США

Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета

Период = 1-6 месяцев

Если вы покупаете 10 акций Amazon:

Если цель достигнута = 970,00 долларов США прибыли (($230,00 - $133,00) * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая, насколько волатильными могут быть акции компаний, работающих в сфере ИИ.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Amazon составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций) за транзакцию.

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Amazon за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции американских компаний с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Откройте счет в Admirals, чтобы получить доступ к Dashboard. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в окне поиска в правом верхнем углу, чтобы открыть ценовой график. Нажмите «Создать новый ордер» в нижней части экрана, чтобы открыть ордер.

Источник: Admirals MetaTrader 5, Amazon, Monthly. Диапазон данных: с января 2016 г. по сентябрь 2023 г. по состоянию на 25 сентября 2023 г. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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У Вас иное мнение относительно движения цены акций Amazon?

Помните, что аналитика и торговые идеи основаны на личном мнении и опыте автора.

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