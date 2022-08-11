В то время как крупные технологические компании, такие как Apple, Alphabet и Microsoft, опубликовали мрачные отчеты за второй квартал, Amazon стала исключением: ее результаты превзошли прогнозы аналитиков.

Восстановило ли это доверие к компании, цена акций которой упала на 45% в период с ноября 2021 года по июнь 2022 года? В этой статье мы разберем отчет о результатах деятельности Amazon и расскажем, как торговать акциями компании.

Торговля сопряжена с высоким уровнем риска, Вы можете потерять больше, чем рассчитывали, совершая сделку. Не стоит инвестировать деньги, потерю которых Вы не можете себе позволить, поскольку некоторые сделки принесут убыток, а некоторые – прибыль. Начните с небольшой суммы, чтобы определить приемлемый для Вас уровень риска, или сначала попрактикуйтесь на демо-счете, чтобы лучше разобраться в торговле, прежде чем начать инвестировать.

Отчет Amazon за второй квартал

В последнем отчете о доходах компания Amazon сообщила о более высокой, чем ожидалось, выручке за второй квартал и представила оптимистичный прогноз на следующие несколько кварталов.

Выручка составила 121,23 млрд долларов США по сравнению с ожидаемыми 119,09 млрд долларов США. Доход Amazon Web Services, облачное предложение компании, составил 19,7 млрд долларов США вместо ожидаемых 19,56 млрд долларов США. Доходы от рекламы составили 8,76 млрд долларов США по сравнению с ожидаемыми 8,56 млрд долларов США.

В целом рост выручки во втором квартале составил 7% и превзошел ожидания аналитиков. Amazon также заявила, что прогнозирует выручку от 125 до 130 млдр долларов США в третьем квартале. То есть рост на 13%- 17%, что намного выше, чем ожидали аналитики.

В отчете о доходах Amazon генеральный директор Энди Джесси заявил: «Несмотря на продолжающееся инфляционное давление на топливо, энергию и транспортные расходы, мы добились прогресса в управлении более контролируемыми расходами, о которых мы говорили в прошлом квартале, в частности повышение производительности нашей сети Fulfillment Network».

Джесси также заявил: «Мы также наблюдаем увеличение выручки, поскольку продолжаем улучшать условия Prime для покупателей, инвестируя как в увеличение скорости доставки, так и добавляя уникальные преимущества, как, например, бесплатная доставка из Grubhub в течение года, эксклюзивный доступ к футбольным матчам NFL в четверг вечером (с 15 сентября), а 2 сентября выйдет долгожданный сериал «Властелин колец: Кольца власти».

Amazon приобрела компанию по производству робототехники iRobot

На прошлой неделе Amazon объявила о покупке компании по производству робототехники iRobot, известной своими роботами-пылесосами Roomba. Цена приобретения была на 20% выше рыночной, но все же более чем на 70% ниже рекордно высокой цены акций iRobot.

Хотя Amazon может мгновенно добавить эти продукты в свой ассортимент, это приобретение указывает на то, что следующим большим шагом для Amazon может стать сфера робототехники.

Amazon, вероятно, приблизится к созданию полной, полностью автоматизированной линейки продуктов для умного дома. За последние несколько лет Amazon приобрела компанию по производству умных дверных звонков, компанию по обеспечению домашней безопасности и компанию-провайдера домашнего Wi-Fi.

Пока нет информации о новых возможных приобретениях, но вскоре в линейке Amazon могут появиться новые интересные продукты. Однако, поскольку трейдеры, возможно, уже торгуют с учетом этого, акций может опуститься, если компания не сделает соответствующих объявлений.

Еще один фактор, который следует принять во внимание, — это факт того, что большинство других крупных технологических компаний сообщили о более мрачных перспективах на будущее. Подобные настроения могут повлиять на акции всех технологических компаний, включая Amazon.

Акции Amazon: прогноз аналитиков

По словам аналитиков, опрошенных TipRanks, в настоящее время 39 из них рекомендуют покупать акции Amazon, 1 – удерживать и 0 – продавать. Самая высокая целевая цена для акций Amazon составляет 270,00 долларов США, а самая низкая – 118,00 долларов США.

Средняя целевая цена для акций Amazon составила 176,04 доллара США, т.е. рост более чем на 25% от текущих уровней.

Источник: TipRanks, 9 августа 2022 г.

Пример торговой идеи акциями Amazon

Пример торговой идеи акциями Amazon может быть следующим:

Купить акции при поднятии цены выше уровня 130,00 долларов США





Поставить цель чуть ниже средней целевой цены аналитиков на уровне 176,00 долларов США





Сохранять уровень риска небольшим – не более 5% от общей суммы счета





Период = 1-6 месяцев





Если вы покупаете 10 акций Amazon:

Если цель достигнута = 460,00 долларов США прибыли ($176,00 - $130,00 * 10 акций).



Важно помнить, что цена акции вряд ли будет расти по прямой линии; она даже может опуститься намного ниже, прежде чем начать рост, особенно учитывая недавний сброс акций на мировых фондовых рынках.

Поэтому всегда следуйте стратегии управления рисками – одному из важнейших аспектов успешной торговли. Вы всегда должны знать, какой убыток может принести сделка, а также связанные с этим риски.

Еще один фактор, который следует учитывать, – это комиссии, поскольку они могут значительно уменьшить вашу прибыль. Со счетом Invest.MT5 от Admirals вы можете покупать акции США с торговой комиссией от 0,02 доллара США за акцию. Таким образом, комиссия при покупке 10 акций Amazon составит 0,20 доллара США (0,02 доллара США * 10 акций).

Минимальная комиссия за транзакцию составляет 1 доллар США. Таким образом, в приведенном выше примере торговой идеи общая комиссия составит всего 1 доллар США!

Как купить акции Amazon за 4 шага

С Admirals Вы можете покупать акции таких компаний, как Amazon, с комиссией всего в 0,02 доллара США за акцию и минимальной комиссией всего в 1 доллар США по американским акциям.

Зарегистрируйтесь в Admirals, чтобы получить доступ к Кабинету трейдера. Нажмите «Торговать» рядом с одним из своих реальных или демо-счетов, чтобы открыть торговую веб-платформу. Введите название акции в нижней части окна Обзора рынка и перетащите символ на поле графика. Воспользуйтесь функцией торговли в один клик или щелкните правой кнопкой мыши и откройте окно Нового ордера, где вы сможете ввести объем сделки, выставить уровни стоп-лосс и тейк-профит.

Источник: MetaTrader 5 Web от Admirals. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущих результатов.

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